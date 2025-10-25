La noapte trecem la ora de iarnă. Dormim o oră în plus, dar schimbarea s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credeam. Parlamentul European a votat renunţarea la aceste modificări, dar lucrurile s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19.

Ora 4 va deveni 3 în această noapte. Schimbarea marchează începutul sezonului rece, cu zile mai scurte şi nopţi mai lungi, dar şi o perioadă agitată pentru unii.

"Apare anxietatea, apar stările profunde de tristeţe, ambele bazate pe lipsa de somn. Subiectul va ajunge să fie 3, 4 poate chiar 5 zile la rând epuizat total", a afirmat Radu Leca, psiholog.

Schimbările de dispoziţie şi oboseala ne-ar putea afecta între trei şi şapte zile. În ciuda a ceea ce credem, cafeaua nu ne ajută, spun medicii, ba, dimpotrivă, amplifică efectele.

Orele de vară şi de iarnă au fost introduse în timpul Primului Război Mondial pentru a economisi electricitatea. În timp, schimbările au ajuns să fie contestate.

"Sunt copii,adolescenţii, ei fiziologic sunt făcuţi să aibă ora de culcare mai târziu, persoanele vârstnice, mai ales dacă au anumite patologii", a declarat Lucica Baranga, medic specialist.

Parlamentul European a votat renunţarea la schimbarea orei în 2019. Decizia trebuia să se aplice de acum patru ani, dar Consiliul și Parlamentul European nu au ajuns la un acord pentru modificarea legislaţiei. În conformitate cu dispozițiile actuale, toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică a lui martie şi revin la ora standard în ultima duminică din octombrie.

"Cred că ar fi mai bine să se renunţe ca să nu ne mai dezobişnuim de la o oră la alta, de două ori pe an", a afirmat o fată.

"Din punctul meu de vedere ar fi mai bine, da, să nu ne mai tracaseze cu o oră în plus, una în minus", a spus o altă femeie.

Premierul Spaniei a propus la ultima şedinţă a Consiliului European să renunţăm la schimbarea orei de anul viitor. Utilitatea ei este pusă sub semnul întrebării.

"Ştiinţa spune că nu economisim energie. Ce ne mai spune ştiinţa este că ne perturbă ritmurile biologice de două ori pe an", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

În ţara noastră, majoritatea medicilor susţin renunţarea la schimbarea orei din cauza efectelor pe care le are asupra sănătăţii fizice şi mintale.

