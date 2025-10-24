Ce ţări au renunţat la schimbarea orei şi de ce. Care a fost efectul

Tot mai multe țări din întreaga lume au ales să renunțe la schimbarea orei de vară și de iarnă, invocând motive de sănătate, economice și sociale. Printre primele state care au făcut această schimbare s-au numărat Rusia și Turcia.

În ultimele decenii, tot mai multe țări au ales să abandoneze practica schimbării orei de vară și de iarnă, invocând motive de sănătate publică, economice și sociale.

În 2014, Rusia a decis să renunțe la trecerea sezonieră a ceasului, alegând să rămână permanent la ora de vară, pentru a reduce stresul asupra populației și pentru a îmbunătăți sănătatea cetățenilor. Doi ani mai târziu, în 2016, Turcia a adoptat aceeași măsură, invocând atât beneficiile economice, cât și diminuarea confuziei create de schimbarea orei în rândul locuitorilor.

Țările care au renunțat la schimbarea orei și efectele deciziei

Rusia: A renunțat la schimbarea orei în 2014, alegând să rămână permanent la ora de vară. Decizia a fost motivată de dorința de a reduce stresul asociat schimbării orei și de a îmbunătăți sănătatea populației.

Turcia: A abandonat schimbarea orei în 2016, optând pentru ora de vară permanentă. Autoritățile turce au susținut că această măsură va aduce beneficii economice și va reduce confuzia legată de schimbarea orei.

Siria și Iordania: Ambele țări au renunțat la schimbarea orei în 2022, alegând să rămână la ora de vară permanentă. Decizia a fost luată pentru a simplifica programul zilnic al cetățenilor și pentru a economisi energie.

Namibia: A abolit schimbarea orei în 2017, considerând că nu aduce beneficii semnificative și că provoacă mai multe inconveniente decât avantaje.

Kazahstan și Kârgâzstan: Ambele țări au renunțat la schimbarea orei în 2005, invocând motive de sănătate publică și dorința de a reduce impactul negativ asupra ritmului biologic al populației.

Samoa: A abandonat schimbarea orei în 2021, după ce un sondaj a arătat că majoritatea cetățenilor erau împotriva acestei practici, invocând pierderi de productivitate și riscuri pentru siguranța copiilor care mergeau la școală în întuneric.

Australia: În statul Queensland, schimbarea orei a fost respinsă prin referendum în 1992, iar în Australia de Vest, o măsură similară a fost adoptată în aceeași perioadă. Deciziile au fost motivate de diferențele de opinie între regiunile țării și de impactul asupra rutinei zilnice a cetățenilor.

Motivele renunțării la schimbarea orei

Principalele motive invocate de aceste țări pentru abandonarea schimbării orei includ:

Impactul negativ asupra sănătății: Schimbarea orei poate perturba ritmul circadian al organismului, ducând la oboseală, tulburări de somn și creșterea riscului de accidente cardiovasculare și accidente rutiere.

Eficiență energetică redusă: Studiile au arătat că economiile de energie obținute prin schimbarea orei sunt minore și adesea compensate de consumul crescut în alte perioade ale zilei.

Confuzie și inconveniente: Schimbarea orei poate crea confuzie în programul zilnic al cetățenilor, afectând activitățile economice și sociale.

Suport public scăzut: În multe cazuri, populația s-a declarat împotriva schimbării orei, considerând-o o practică învechită și inutilă.

Efectele renunțării la schimbarea orei

Renunțarea la schimbarea orei a avut efecte variate în diferitele țări:

Îmbunătățirea sănătății publice: Reducerea stresului asociat schimbării orei și stabilizarea ritmului circadian au dus la o îmbunătățire a stării generale de sănătate a populației.

Creșterea productivității: Stabilitatea programului zilnic a contribuit la o mai bună organizare a activităților economice și sociale.

Economii de energie: Deși economiile de energie nu au fost semnificative, simplificarea programului zilnic a dus la o utilizare mai eficientă a resurselor energetice.

Satisfacție publică crescută: Majoritatea populației a apreciat decizia de a renunța la schimbarea orei, considerând-o o măsură benefică pentru rutina zilnică.

România, deși nu a adoptat încă o astfel de măsură, ar putea lua în considerare experiențele altor state în evaluarea necesității schimbării orei în viitor.

