Când ați văzut ultima dată o femeie grăbindu-se pe tocuri prin oraș? Sau un bărbat în costum și pantofi clasici, fără să meargă la un eveniment? În marile orașe, noua uniformă pare să fie una cât mai simplă: comodă, practică și casual. Numai bună pentru o zi în care trebuie să le faci pe toate, job, trafic, școală, copii, cumpărături și zeci de drumuri prin oraș.

Pentru unii, schimbarea înseamnă o pierdere a eleganței și a atenției pentru detalii. Pentru alții însă, transmite libertate şi creativitate.

Același oraș, alte vremuri, alte generații alte haine. Perioada interbelică a fost apogeul eleganţei - o epocă în care o simplă ieşire în oraş era o adevărată demonstraţie de stil. De la rochii fluide din mătase sau catifea, pantofi din piele, pălării cochete şi mănuşi, fiecare detaliu vestimentar emana rafinament. Astăzi însă, la câteva decenii distanţă, spectacolul vizual a dispărut, iar confortul a devenit etalon în modă. Oriunde privești, românii poartă în mare parte blugi și sneakersi, haine lejere şi foarte puţine culori.

Mihaela are 64 de ani şi recunoaşte că şi-a schimbat stilul de-a lungul anilor. Este inginer geolog de meserie şi mare parte din viaţă a lucrat la birou, unde respecta un dresscode. Acum preferă comoditatea.

Pe Olivia în schimb, am găsit-o pe tocuri, la 4 ace, chiar dacă afară ploua. Era în drum spre un eveniment cultural unde trebuia să fie prezentabilă. Pe scurt, o ţinută elegantă... însă doar pentru ocazii.

"Merg la un eveniment la bibliotecă, am presupus că e mai ok să fie cu tocuri astăzi. Dacă ies la plimbare, prefer comod. Nu cred că este sănătos să porţi tocuri", explică Olivia.

Între trafic, metrou, job și zeci de drumuri prin oraș, confortul a ajuns mai important decât regulile clasice ale eleganței.

"Daca ne gândim la femeile tinere care trebuie să meargă la casă, școala copiilor, job, uneori ai vrea să zbori. Îţi alegi cea mai confortabilă ţinută ca să treci ziua. Bucuresti e foarte incomod pentru tocuri", explică Eniko Szanto, stilist.

"Dacă înainte eleganța însemna toc și pantof clasic, azi regula pare să fie simplă: să fie comod. Sneakers-ii și hainele casual au ajuns acceptate aproape peste tot — la birou, la mall sau chiar la evenimente. Dar ce spune schimbarea asta despre noi?", se întreabă Anita Lăsculescu, reporter Observator.

"Vestimentaţia reprezintă un stil de comunicare non verbal. Asta reflectă stima de sine, sentimentele pe care le avem. Dacă ne uităm în trecut, oamenii arătau le fel, în stilul acela formal, care transmite o răceală, o graniţă între intimitate şi social. Astăzi, oamenii nu mai ţin această graniţă. Astăzi există mai multă creativitate şi mai puţină atenţie şi precizie", explică Cristina Ionescu, psiholog.

Pentru milioane de oameni, trendurile nu mai vin din reviste, ci direct din social media — acolo unde confortul a devenit noua uniformă urbană.

"O vreme am fost şi eu revoltata de moda cu adidasi la costum, dar m-am obişnuit. Dacă vezi începe să îţi placă", explică Olivia.

Alţii, în schimb, nu se lasă influenţaţi. La 40 de ani, Victor nu renunţă la vestimentaţia clasică. Spune el, nu se va demoda niciodată.

"Cercetările spun că persoanele care adoptă un stil vestimental formal, performeză mai bine la taskuri care necesită atenţie şi precizie. O atitudine de siguranţă şi control mai mare", explică Cristina Ionescu, psiholog.

Schimbarea se vede inclusiv în fabrici. Unde comenzile pentru încălțăminte comodă au crescut în ultimii ani.

"Acum câţiva ani, ponderea era: 70% încălţăminte elegantă, iar cea smart casual 30%. Acum după 5-6 ani, este 50-50. Încălțămintea elegantă vedem tendința de a rămâne pentru evenimente, nunţi, botezuri", explică Denis Cornea, manager producție.

"Pe primul loc rămâne geanta mică, apoi pentru zilele încărcate geantă mare, rucsac", explică Andreea Cornea, director de marketing.

Astăzi, stilurile se amestecă mai mult ca oricând, iar oamenii aleg să poarte ceea ce îi reprezintă şi în ce se simt bine, nu doar ceea ce impun regulile sau tendinţele. Iar poate că acesta este, de fapt, cel mai mare câştig al modei moderne: libertatea de a fi elegant sau casual, în funcţie de cum te simţi şi cine eşti.

