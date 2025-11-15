Un băieţel de clasa a patra cu cerinţe educaţionale speciale din Târgu Mureş a fost nevoit să se mute la o altă şcoală după ce a rămas singurul elev din clasă. Părinţii colegilor lui s-au plâns de comportamentul agresiv al copilului şi de faptul că tulbură liniştea din timpul orelor de curs. Tatăl celui mic spune altceva - fiul său nu a fost niciodată violent, iar de vină sunt adulţii, care fac discriminări.

Anul trecut, Andrei învăţa la Şcoala Gimnazială Nr. 7. Un copil cu rezultate excepţionale la învăţătură care, însă, a rămas singur în clasă, după ce părinţii colegilor i-au retras pe cei mici din cauza faptului că băiatul ar fi fost agresiv şi ar fi deranjat orele.

"Andrei nu a fost niciodată violent, nu a fost niciodată agresiv, este prietenos. Părinţii, în virtutea deciziei luate în primele săptămâni, în lumina faptului că doamna învăţătoare şi-a părăsit clasa şi au fost două doamne învăţătoare suplinitoare, au dorit o anumită continuitate a actului educaţional şi au plecat", a declarat tatăl copilului.

Familia cere transferul la altă școală, dar se lovește de un nou refuz

Îngrijoraţi de situaţia în care se află fiul lor, părinţii au cerut transferul la o altă şcoală. Au fost refuzaţi însă.

"Din cauza părinţilor de la Şcoala Europa, care s-au constituit într-un grup de lucru ca să nu-i permită accesul în şcoală, şcoala lui de circumscripţie. Andrei nu a mers la şcoală trei săptămâni. A trebuit să vină corpul de control de la Bucureşti", a continuat tatăl băiatului.

"Situația a fost tratată ca fiind una excepțională, având în vedere dreptul elevului la educație și faptul că o clasă nu poate funcționa cu un singur elev", a transmis Camelia Irimie, purtător de cuvânt ISJ Mureş.

Andrei este din nou singur la şcoală, părinții celorlalți refuză să îşi trimită copiii

La începutul săptămânii, Andrei a fost mutat la Școala Gimnazială Friedrich Schiller. Însă, istoria se repetă.

"Este singur în clasă şi colegii lui nu vin la şcoală, pentru că părinţii nu îl lasă. Sunt nişte copii, nişte părinţi, care n-au interacţionat niciodată cu fiul nostru. Prin faptul că este un copil cu cerinţe educaţionale speciale, poate în spate este un bagaj pe care cei din jur nu-l acceptă. Este un comportament discriminator sau discriminator şi exclusiv", a subliniat tatăl elevului.

Andrei va avea un profesor de sprijin și un consilier școlar care îl vor ajuta să se integreze mai bine la noua școală.

