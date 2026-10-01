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Primăria Bucureşti prezintă bilanţul copacilor din jurul Lacului Herăstrău. Sunt necesare intervenţii

Primarul Ciprian Ciucu s-a interesat de starea copacilor din jurul Lacului Herăstrău Primarul Ciprian Ciucu s-a interesat de starea copacilor din jurul Lacului Herăstrău - Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Publicat la 01.10.2026, 14:36 | Modificat la 01.10.2026, 14:40

Reprezentanţii Primăriei Bucureşti au prezentat, joi, un adevărat bilanţ al copacilor aflaţi în jurul Lacului Herăstrău şi care au fost evaluaţi în ultima perioadă.

Reprezentanţii PMB au transmis că au fost evaluaţi 1.844 de copaci şi s-a stabilit că 1.036 nu au nevoie de nicio intervenţie. În cazul celorlalţi 808 copaci, însă, sunt necesare numeroase intervenţii, după cum urmează: sunt necesare 408 intervenţii pentru eliminarea lemnului uscat, sunt necasare 393 de intervenţii pentru curăţarea coroanei şi sunt necesare 330 de intervenţii pentru reducerea încărcării de la capătul ramurilor.

De asemenea, reprezentanţii PMB susţin că s-a stabilit că 697 dintre copacii evaluaţi sunt într-o stare rezonabilă, 420 sunt într-o stare bună, 403 sunt într-o stare deficitară, iar 54 sunt uscaţi.

Cu această ocazie, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a transmis că "eu nu pot să-mi imaginez o alee de doi metri de beton în jurul lacului. Am făcut tot ce pot să schimbăm soluţia tehnică, pentru ca Herăstrăul să rămână parcul pe care îl ştim de ani de zile. Lucrarea prevăzută iniţial era o lucrare corectă hidrotehnic pentru punerea în siguranţă a malurilor lacului, dar nu era o lucrare corectă şi peisagistic pentru parc. Astfel, în ultimele două luni, am căutat cu toţii soluţii".

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În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că proiectul tehnic iniţial trebuie schimbat şi s-a stabilit ca "suprafaţa betonată să fie redusă şi completată cu spaţii unde vom planta flori şi arbuşti, fără defrişarea arborilor sănătoşi sau care pot fi salvaţi".

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