Evenimente în Bucureşti, joi 1 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 1 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Martha Argerich susţine un concert joi, 1 octombrie, la Ateneul Român din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 1 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 1 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 1 octombrie

Seara de teatru începe de la ora clasică de teatru, 19.00, când se joacă piese precum "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Livada de vișini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Spectatorul condamnat la moarte", la FF Theatre, "Schema secolului", la Teatrul Elisabeta, sau "Jake și femeile lui", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Vizitatorul", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Trei în unu", la Teatrul Roşu, iar de la ora 20.30 se joacă "O Noapte Furtunoasă", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, joi 1 octombrie

Martha Argerich susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Artiştii de la Dead Ceaușescus aniversează 20 de ani şi lansează un vinil prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 19.00.

Mihai Napu susţine un concert în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 19.00. Trupa Carla’s Dreams susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 1 octombrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuși și muzele sale" sau "Pop Art | Lumea în culori".

De asemenea, tot la Art Safari puteţi vizita şi expoziţii precum "Război și Pace" sau "Cristian Mungiu | Fjord, fotografii" sau "Edenred | Arta de a trăi prânzul".