Proteste ale sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală, în faţa Ministerului Economiei

Sindicaliştii din industria de apărare, aeronautică şi navală ies în stradă. Membrii Alianţei Sindicatelor din domeniu protestează joi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Economiei, nemulţumiţi de lipsa contractelor, întârzierile bugetare şi refuzul unui dialog real din partea ministrului Radu Miruţă.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 08:48
Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală sunt nemulţumiţi de:

  • lipsa contractelor şi a comenzilor; de aprobarea bugetelor la sfârşitul lunii octombrie, care afectează negocierea CCM; investiţii şi angajările pentru 2025;
  • situaţia societăţilor Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu, METROM Braşov;
  • lipsa pulberilor, componentelor, capselor pentru muniţie, explozibililor de mare putere;
  • lipsa de atractivitate pentru tineri, specialişti, forţă calificată.

Protestatarii acuză, totodată, refuzul unui dialog deschis, transparent, constructiv al ministrului Radu Miruţă cu sindicatele din Apărare.

sindicate aparare aeronautica proteste
