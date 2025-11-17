Reparații la rețeaua termică din București. Ce zone sunt afectate și până când
Lucrări în lanț la sistemul de termoficare din Capitală. Zeci de puncte termice și sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile, în urma unor intervenții programate ale Companiei Municipale Termoenergetica București.
Termoenergetica anunță reparații și remedieri ale avariilor de pe conductele rețelei primare, cu durate diferite în funcție de complexitatea lucrărilor. Majoritatea intervențiilor se desfășoară între 17 și 21 noiembrie 2025, iar unele presupun întreruperea furnizării agentului termic pentru mii de locuitori.
Zonele afectate și intervalele anunțate
- Calea Moșilor (Sector 2) și Bd. Corneliu Coposu (Sector 3) - conductă Dn 600/500
Fără apă caldă și căldură în 11 puncte termice (121 blocuri)
17 noiembrie, ora 09:00 – 21 noiembrie, ora 23:00
Conductă din 1990 (35 de ani vechime)
- Bd. Liviu Rebreanu (Sector 3) - conductă preizolată Dn 600 mm
Întreruperi pentru 11 puncte termice (77 blocuri)
17 - 21 noiembrie 2025, ora 23:00
- Bd. Unirii (Sector 4) - conductă Dn 800 mm
Afectate 5 puncte termice (44 blocuri)
18 - 21 noiembrie 2025
Conductă din 1990 (35 de ani vechime)
- Str. Sgt. Nițu Vasile nr. 29A (Sector 4) - conductă Dn 600 mm
Fără agent termic în 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic)
17 - 21 novemberie 2025
Conductă din 1983 (42 de ani vechime)
- Calea Văcărești (Sector 4) – conductă Dn 800 mm
Oprire pentru 1 punct termic (21 blocuri și un agent economic)
18 noiembrie - 20 noiembrie 2025
Conductă din 1987 (38 de ani vechime)
- Bd. Iuliu Maniu - Pasajul Lujerului (Sector 6) - conductă Dn 800 mm
Afectat PT 3 Uverturii (10 blocuri)
18 noiembrie, ora 09:00 - 19 noiembrie, ora 23:00
Conductă din 1968 (57 de ani vechime)
- Intersecția Valea Călugărească - Valea lui Mihai (Sector 6) - conductă Dn 200 mm
Întreruperi pentru 1 punct termic (20 blocuri)
20 noiembrie, între 09:00 - 22:00
Conductă din 1998 (27 de ani vechime)
- Bd. Constructorilor (Sector 6) - conductă Dn 600 mm
Fără agent termic în 4 puncte termice (94 blocuri și imobile)
17 noiembrie - 18 noiembrie 2025
Conductă din 1980 (45 de ani vechime)
Termoenergetica anunță că echipele de intervenție sunt deja în teren. Termenele de repunere în funcțiune sunt estimări, deoarece starea avansată de degradare a conductelor poate prelungi lucrările.
