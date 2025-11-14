Primăria Capitalei se împrumută cu 100 de milioane de lei ca să plătească facturile restante la termoficare

Consiliul General al Capitalei a aprobat vineri contractarea unui împrumut de până la 100 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare. Primarul interimar Stelian Bujduveanu a subliniat urgența măsurii, în contextul în care soldul restant al facturilor Termoenergetica depășește 384 de milioane de lei.

Contractarea împrumutului se face pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare. Hotărârea a fost aprobată cu 33 de voturi pentru, 3 abţineri, 5 împotrivă, potrivit Agerpres.

Conform raportului de specialitate, în prezent, soldul restant al facturilor cu termen de scadenţă depăşit emise de Termoenergetica pentru serviciul public de alimentare cu energie termică este de 384 de milioane de lei.

În cadrul dezbaterilor, consilierul general Ovidiu Zară (AUR) a declarat că, înaintea contractării unui împrumut, Primăria Capitalei ar trebui să aibă în vedere restructurarea aparatului de specialitate, prin unirea direcţiilor de cultură, care cheltuie "sume importante" pentru o serie de proiecte.

Solicitarea iniţială a Primăriei a vizat un împrumut de 500 de milioane de lei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a justificat urgenţa proiectului prin faptul că acesta trebuie transmis la Prefectură în vederea validării. El a menţionat că solicitarea iniţială a Primăriei a vizat un împrumut de 500 de milioane de lei. De asemenea, a apreciat că Municipiului Bucureşti ar trebui să i se permită să împrumute sume mai mari.

"Bugetul Municipiului Bucureşti este interdependent de cotele din impozitul pe venitul global. În ultimele trei luni, situaţia macroeconomică a dus ca banii care au intrat în conturile Primăriei de la Ministerul Finanţelor să nu fie îndeajuns pentru a acoperi toate nevoile", a spus Bujduveanu.

El a precizat că procedura va fi foarte rapidă şi că suma împrumutată va acoperi perioada necesară, până Termoenergetica va începe să încaseze banii de la populaţie. A adăugat însă că

deciziile privind reorganizarea ar trebui luate de viitorul primar.

