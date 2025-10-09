Suntem pe primul loc în topul celor mai stresante ţări din toată lumea în care ţi-ai dori să îţi iei permisul de conducere, conform unui studiu internaţional.

Polonia și Ungaria sunt după noi în topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. În cadrul studiului, România a obținut un scor de doar 2,38 din 10 la capitolul învățarea șofatului, cel mai mic scor dintre toate statele analizate. Studiul ia în calcul patru indicatori. Vorbim despre congestia din trafic, despre rata accidentelor mortale, despre infrastructura rutieră, dar și despre densitatea vehiculelor, conform unei platforme online.

În cadrul acestui studiu s-a stabilit că România stă prost la toate. Avem o congestie medie de aproape 50%, o rată a deceselor de 9,6 la 100.000 de locuitori și, atenție, o calitate a drumurilor evaluată la doar 2,96 din 100.

Toate acestea fac ca țara noastră să fie pe primul loc în ceea ce privește stresul la volan, mai ales pentru șoferii începători, dar și pentru șoferii cu experiență.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

