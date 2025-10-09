Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video România este cea mai stresantă țară pentru șoferii începători, potrivit unui studiu internațional

Suntem pe primul loc în topul celor mai stresante ţări din toată lumea în care ţi-ai dori să îţi iei permisul de conducere, conform unui studiu internaţional.

de Ana Grigore

la 09.10.2025 , 13:24

Polonia și Ungaria sunt după noi în topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. În cadrul studiului, România a obținut un scor de doar 2,38 din 10 la capitolul învățarea șofatului, cel mai mic scor dintre toate statele analizate. Studiul ia în calcul patru indicatori. Vorbim despre congestia din trafic, despre rata accidentelor mortale, despre infrastructura rutieră, dar și despre densitatea vehiculelor, conform unei platforme online.

În cadrul acestui studiu s-a stabilit că România stă prost la toate. Avem o congestie medie de aproape 50%, o rată a deceselor de 9,6 la 100.000 de locuitori și, atenție, o calitate a drumurilor evaluată la doar 2,96 din 100.

Toate acestea fac ca țara noastră să fie pe primul loc în ceea ce privește stresul la volan, mai ales pentru șoferii începători, dar și pentru șoferii cu experiență.

Articolul continuă după reclamă
Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

romania trafic stresant studiu
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Cât costă mâncarea la cantina de studenți în București. Reacția unui tânăr la prețul unui meniu cu ciorbă și felul doi a ajuns virală
Cât costă mâncarea la cantina de studenți în București. Reacția unui tânăr la prețul unui meniu cu ciorbă și felul doi a ajuns virală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România?
Observator » Ştiri sociale » România este cea mai stresantă țară pentru șoferii începători, potrivit unui studiu internațional