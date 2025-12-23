Moş Crăciun a dat sania cu reni pe avion anul acesta. Totul pentru a ajunge mai repede la copiii cuminţi din Arad. Cu un zâmbet cald pe chipul blând, cel mai iubit bătrânel a venit cu desaga plină de cadouri pentru cei mici, care îl aşteptau emoţionaţi la sol.

Zeci de copii l-au aşteptat pe Moş Crăciun pe Aeroportul Internaţional Arad. Cu ochii aţintiţi spre cer, micuţii au stat cu sufletul la gură până când avionul ultrauşor în care se afla simpaticul bătrânel să aterizeze.

Imediat după ce Moşul a pus piciorul pe pământ, copiii au fugit într-un suflet să îl îmbrăţişeze, să-i spună cele mai arzătoare dorinţe sau să-i ofere chiar ei un cadou pregătit cu mare drag.

Evenimentul este o tradiţie de zeci de ani.

"O sărbătoare pe care noi o organizăm de 40 de ani şi pe lângă asta, Moş Crăciun e acelaşi de 40 de ani, care în fiecare an aduce cadouri copiilor cuminţi", spune Oana Ţiţirigă, preşedinta sindicatului liber al aeroportului Arad

Fericiţi că au primit deja cadourile pe care şi le doreau, cei mici se gândesc acum cu nerăbdare şi la dimineaţa de Crăciun, când sub brad îi vor aştepta alte daruri.

