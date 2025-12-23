Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar magia sărbătorilor de iarnă şi-a găsit loc chiar şi printre blocurile şi străduţele aglomerate din marile oraşe. Şi cum colindatul este una dintre cele mai vechi și iubite tradiții românești, cete de copii, cu glasurile încărcate de emoţii, au mers din ușă în ușă pentru a vesti Nașterea Domnului. Iar în schimbul bucuriei aduse în casele oamenilor, cei mici au primit zâmbete, fructe și dulciuri din belşug.

Într-un cartier din Oradea, străzile au răsunat de colinde și voie bună, ca pe ulițele satului de altădată. Deși, în ultimii ani, colindatul pare să-și fi pierdut din farmec la oraș, încă mai sunt copii care duc tradiția mai departe şi merg din ușă în ușă să aducă magia Crăciunului printre oameni.

"Ne-au încântat foarte mult. Sunt foarte bucuroasă că încă se mai păstrează tradiţia şi în zilele noastre. Din păcate, în ultimii ani, au fost maximum trei, patru rânduri de colindători, dar grupul acesta a fost cel mai special", spun oamenii.

Iar în fruntea cetei de colindători se află Sofia, o fetiţă de zece ani, care alături de cei opt prieteni ai ei, a repetat săptămâni la rând, cu emoție și nerăbdare, pentru un singur lucru: să ducă din casă în casă vestea Nașterii Domnului.

"Am simţit multă bucurie şi parcă mi-am retrăit copilăria. Mai ales că erau colinde vechi, de pe vremea când eram copil, care mi-au trezit nişte emoţii şi nişte amintiri de mi-au dat lacrimile", spune o femeie.

O dată cu tradiţionale colinde, copiii au adus și farmecul Crăciunului din alte vremuri, prin hainele lor de sărbătoare.

"De sărbătorile importante merită să ne îmbrăcăm şi noi mai frumos, dovedind astfel că ne pasă", spune Maria.

Şi cum s-au pregătit de zor pentru serile magice de colindat, răsplata a fost şi ea pe măsură, iar copiii au plecat acasă cu traista plină. Şi pe străzile din judeţul Caraş-Severin, prichindeii au dus tradiţia mai departe.

Înainte să se întoarcă acasă, cu desaga plină, colindătorii au mai făcut o ultimă oprire la biserică. Maratonul colindelor va continua și în zilele următoare.

