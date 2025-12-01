Dezbinaţi de Ziua Unirii. Parada de la Alba Iulia a fost marcată de incidente. Politicienii de la putere şi din opoziţie au fost în "capitala Marii Uniri", iar între susţinătorii celor două tabere au apărut tensiuni.

Capitala Marii Uniri a devenit scena răfuielilor politice şi în zi de sărbătoare. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul intonării imnului de susţinătorii partidelor de opozitie. Tensiuni au fost intrega zi intre sustinatorii puterii si cei ai opozitiei. Un protestatar s-a infiltrat la mitingul sustinatorilor lui Călin Georgescu. "Am venit să îmi exprim un mesaj faţă de preşedintele ales, aşa zis ales că nu e ales de nimeni. Călin Georgescu, care este un trădător de ţară", spune un manifestant.

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii, au rupt cordonul de siguranță si au forţat intrarea în Catedrala Reîntregirii. În acelaşi timp, a avut loc si un marş organizat de AUR. Liderul AUR a acuzat jandarmii ca îi abat de la traseu. Jandarmeria spune că două manifestaţii nu pot avea acelaşi traseu si ca totul a fost anunţat dinainte. Departe de incidente mii de oameni s au bucurat de spectacol. Unii s-au urcat în balcoane ca să vadă mai bine parada militarilor.

Articolul continuă după reclamă

1.000 de militari romani si din forţele aliate au defilat in capitala Marii Uniri. Peste 25.000 oameni au venit să srbatorească Ziua Naţională în oraşul Marii Uniri, aici în locul în care în urmă cu 107 ani, Transilvania se unea cu patria mamă, România. Ceremonii impresionante au fost şi alte oraşe. La Iaşi, oamenii s-au adunat în centrul oraşului să vadă defilarea la care au participat 300 de militari. La Lugoj, drapelul României a fost creat dintr o explozie de culoare. Şi în Buftea, oamenii s-au bucurat de defilarea armatei, dar şi de concertele live.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰