Este Ziua Mondială a Pastelor, un preparat atât de iubit de români, încât ne clasează ţara pe primul loc în Europa de Sud Est la comenzi. Spaghettele carbonara sunt de departe cele mai apeciate, dar ne plac şi quattro formagi sau pastele la cuptor. Comandăm în medie câte 200 de porţii de paste pe oră. În ultimul an asta înseamnă aproape două milioane de farfurii.

Ne rafinăm gusturile şi vrem să testăm pastele în roată de parmezan, brânză cu mucegai sau pecorino.

"Avem o roată de gorgonzola puţin picantă, care oferă un plus de savoare pastei. Este vorba despre un nou trend. Toată lumea caută să vadă un show culinar la masă. Reţeta clasică de quattro formagi o facem în roată de gorgonzola. Pastele cu trufe le făceam ceva de ceva timp în roata de parmezan. Avem spaghetti carbonara care sunt undeva la 56 de lei, până la 76 cele în roată de gorgonzola", a declarat Răzvan Toma, manager restaurant italian.

Reţele clasice câştigă detaşat când ne punem la masă pentru un prânz săţios sau o cină festivă în oraş.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă vorbim de ocazii speciale, atunci preferăm ceva cu fructe de mare, cu trufe, cele mai cerute dacă vorbim de un prânz în familie, atunci carbonara sunt cele mai căutate. Pentru copii, cel mai des dăm cele gratinate, cu pui si broccoli. Le putem servi cu un pahar de prosecco. Dacă vorbim de cele cu trufe, atunci un vin alb, sec", a spus Steluţa Chiru, manager restaurant italian.

Românii comandă cele mai multe paste vinerea, semn că în continuare le consideră un preparat răsfăţ. Şi dacă vrem să ne răsfăţăm şi să ţinem şi la siluetă, avem această variantă de paste. Cu roşii, parmezan şi busuioc şi miros ca-n Italia.

Iar dacă vrem să le facem acasă, specialiştii ne recomandă să nu le fierbem mai mult de 8 minute, pentru o digestie mai uşoară. Şi neapărat asezonate cu o sesiune de sport. Sau, dacă nu facem mişcare, ar trebui să înlocuim pastele făinoase, cu acelea din linte, conopidă, quinoa sau integrale.

"Pastele sunt foarte apropiate de zahăr. Deci avem energie multă eliberată în corp, pe care dacă nu o folosim prin efort fizic ea se va depune pe corp", a afirmat Fabius Antal, specialist în well-being.

"Cel mai mare fan al pastelor din ţara noastră este un utilizator din Bucureşti care a comandat peste 290 de porţii de paste în ultimele 12 luni, iar cea mai mare comandă a venit tot din capitală, depăşind suma de 2080 de lei", a declarat Laura Neagu, PR Manager platformă de livrare.

Legendele spun că primele reţete de paste vin chiar din civilizațiile antice din Orientul Apropiat și Egipt, unde se făceau alimente asemănătoare tăiețeilor din făină și apă, care mai apoi erau uscate la soare.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰