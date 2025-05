Speriați de o posibilă criză, dar mai ales de devalorizarea leului, românii caută să-şi pună economiile la adăpost. Foarte mulţi dau buzna la casele de amanet să cumpere aur ori încearcă să obţină un preţ bun de la cei care vând pe internet ori la colţ de stradă. Chilipirul vine la pachet cu foarte multe riscuri.

"Am comandat două verighete și chiar înainte cu trei zile de cununie m-a lăsat fără verighete. Nu mi-a mai trimis verighetele. Eu am pus banii, i-a ridicat și după aia m-a blocat peste tot. 521 de euro. Eu am lucrat pentru banii aceia, chiar atunci am fost în prima lună de muncă", povesteşte păgubita.

Ileana a fost nevoită să împrumute bani ca să cumpere alte verighete, iar acum aşteaptă ca poliţia să îi recupereze banii. Şi nu este singura care în ultimele zile a fost păcălită aşa. Cele mai multe țepe cu bijuterii se dau pe retele sociale, unde acționează adevărate grupari de falși vânzători. Imaginile folosite în anunțuri sunt furate de pe site-uri certificate și sunt atent alese pentru a impresiona. Scopul e clar: să-i convingă pe clienți să trimită banii în avans, fără garanții. Şi nici nu este greu. Escrocii au cunoştinţe despre aur, despre bijuterii şi găsesc răspuns la orice întrebare. Aproape toate negocierile sună la fel.

Goana după aur trece şi pe la casele de amanet

"Înregistrăm o creștere în ultimele câteva luni de zile. Oamenii preferă să își investească banii în aur, chit că îl poartă, chit că nu îl poartă. Aurul crește de la zi la zi, de la an la an", spune managerul unei case de amanet.

Nici la casele de amanet nu avem sută la sută garanţia că aurul are puritatea de pe etichet. În Bucureşti cel puţin, escrocii au păcălit mai multe case de amanet cu bijuterii umplute cu plumb, care apoi au fost vândute oamenilor. Sunt zeci de anchete cu astfel de escrocherii, motiv pentru care poliţiştii recomandă să fim atenţi când cumpărăm şi pe cât posibil s-o facem doar de la magazine autorizate.

"Garanțiile, marcajele specifice, actele care atestă autenticitatea metalelor prețioase nu trebuie neglijate și nu în ultimul rând, o ofertă mult prea bună trebuie să ridice întotdeauna semne de întrebare", explică Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ MS.

Unele falsuri pot fi recunoscute cu ochiul liber - prin culoare, greutate sau finisaj - însă altele sunt atât de bine realizate încât doar un bijutier cu experiență poate face diferența.

