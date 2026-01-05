Antena Meniu Search
Este luni, iar asta înseamnă ca majoritatea dintre noi am revenit la muncă după concediul de sărbători. Pentru mulți, finalul vacanței înseamnă mai mult decât revenirea la birou. Este momentul în care relaxarea dispare brusc, iar organismul este obligat să se adapteze din nou la reguli, alarme și program fix.

de Oana Bogdan

la 05.01.2026 , 08:56
Tranziția nu e ușoară și se resimte atât fizic, cât și emoțional. "Mai meritam putina vacanta in plus, dar ma revansez dupa. Studiile spun bine, dupa ora 7 nu ma simt bine, intervine anxietatea", spune un bărbat. "Întotdeaua e mult mai greu să te întorci la muncă. Mai ales că mai urmează încă două zile libere și după aia iar încă 2 zile de început de școală", spune o femeie.

Mulți au încercat ca în ultima zi de liber să se bucure de activități recreative

Mulți au încercat ca în ultima zi de liber să se bucure de activități recreative - shopping, plimbări în parc sau chiar să stea acasă. Psihologii explică faptul că această stare apare din cauza schimbării bruște de ritm și a presiunii care se adună odată cu responsabilitățile. Mintea are nevoie de timp pentru a trece de la relaxare la concentrare, iar acest proces nu se face instant. "Este dificilă trecerea asta de la muncă la confortul ăsta emoțional și de la confortul emoțional iar la muncăm. E această perioadă de tranziție care ne regresează la nivel emoțional. Da, apar probleme în perioda aceasta. Sunt oameni care. Au cerințe de terapie în perioada aceasta, dar întotdeauna vacanța terapeutică este binevenită pentru psihic și avem nevoie de spațiul acesta în care nu mergem la terapie", a declarat Anca Boalca, psihoterapeut.

Finalul vacanței îi lasă pe mulți cu un nod în stomac și o neliniște greu de explicat. Recomandarea specialistilor e simplă: o plimbare în parc, un ceai cald și, foarte important, somn mai devreme ideal înainte de ora 23. Pentru majoritatea, această stare este temporară si tine aproximativ o saptamana, odată ce programul devine familiar, corpul și mintea revin la echilibru, iar începutul de an devine mai ușor de gestionat.

concediu vacanta sarbatori
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
