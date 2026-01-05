Ortodocşii se pregătesc de una dintre cele mai mari sărbători, Boboteaza, așa cum este cunoscut în popor Botezul Domnului. În ajunul acesteia, la malul mării, Înaltpreasfinţitul Teodosie va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei, una identică cu cea oficiată mâine, în ziua de Bobotează.

Slujba de Sfinţire Mare a Apei, oficiată de IPS Teodosie, înainte de Bobotează. Programul zilei de mâine

Credincioşii se pregătesc de o mare şi importantă sărbătoare: Boboteaza. În Ajunul acestei mari sărbători, la Constanţa are loc o slujbă specială. IPS Teodosie va oficia de la ora 4.50 Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Constanța, în cadrul căreia va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei, slujbă identică cu cea oficiată în ziua de Bobotează, apoi Aghiasma Mare va fi îmbuteliată în 300.000 de PET-uri de catre voluntari, sticle care vor fi oferite credincioșilor constănțeni de Bobotează.

De la ora 11.00, va fi prezent la capela "Sfântul Mucenic Varvar" din secția exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța Poarta Albă, unde va oferi angajaților și deținuților Aghiasmă Mare. De la ora 11.45, va fi prezent la capela "Sfântul Nicolae" a Penitenciarului Constanța Poarta Albă Centru, unde va oferi angajaților și deținuților Aghiasmă Mare;

În cele din urmă, de la ora 13.15, va poposi la biserica "Adormirea Maicii Domnului", situată în parcul de la Dunăre, din localitatea Hârșova. De aici, se va pleca în procesiune către malul Dunării, zona Port, unde se va oficia Slujba de Sfințire Mare a Apei. Ierarhul va arunca trei cruci în apa Dunării, ce vor fi recuperate de către tineri curajoși.

