10 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 10 decembrie 1389 se decide Tratatul de alianță de la Radom, dintre Mircea cel Bătrân și Regele Poloniei. Pe 10 decembrie 1799, Franța adoptă metru ca unitate de măsură oficială. Pe 10 decembrie 1868, la Londra, la intersecția Bridge Street cu Parliament Square, este montat primul semafor din lume - un felinar aflat în vârful unui stâlp metalic înalt de șapte metri, care, alimentat cu gaz, avea o lumină când verde când roșie. Pe 10 decembrie 1901 se acordă primele Premii Nobel, la Stockholm, pentru fizică, medicină, chimie, literatură și pace. Pe 10 decembrie 1903, Marie Curie, om de știință, a primit, alături de soțul ei, Pierre Curie, și de fizicianul Henri Becquerel, Premiul Nobel pentru Fizică, pentru descoperirile făcute în domeniul radioactivității, devenind prima femeie laureată a acestui premiu. Pe 10 decembrie 1919, România semnează Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, după încheierea Primului Război Mondial. Pe 10 decembrie 1933, prin hotărârea Consiliului de Miniștri, guvernul național liberal scoate în afara legii "Garda de Fier". Pe 10 decembrie 1935, Primăria București ia hotărârea de a–l proclama pe George Enescu "cetățean de onoare". Pe 10 decembrie 1938 au început filmările la pelicula "Pe aripile vântului".

Pe 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat "Declarația universală a drepturilor omului". Pe 10 decembrie 2000, Ion Iliescu câștigă al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale impunându-se în fața ultranaționalistului Corneliu Vadim Tudor. Pe 10 decembrie 2008, la o licitație Christie din Londra, diamantul Wittelsbach Blue este vândut cu 16,4 milioane de lire sterline, cel mai mare preț plătit vreodată la o licitație pentru un diamant. În iunie 2011, diamantul a fost vândut emirului din Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani, pentru peste 80 de milioane de dolari.

Nașteri pe 10 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 decembrie, de la poeta americană Emily Dickinson, născută pe 10 decembrie 1830, sau politicianul şi diplomatul român Ioan Grigore Ghica, născut pe 10 decembrie 1830, şi până la dirijorul şi pianistul român Sile Dinicu, născut pe 10 decembrie 1919, sau actriţa română Leopoldina Bălănuță, născută pe 10 decembrie 1934.

Tot într-o zi de 10 decembrie s-au născut şi actorul american Michael Clarke Duncan, născut pe 10 decembrie 1957, actorul şi regizorul britanic Kenneth Branagh, născut pe 10 decembrie 1960, rugbistul român Florin Surugiu, născut pe 10 decembrie 1984, sau fotbalistul argentinian Gonzalo Higuaín, născut pe 10 decembrie 1987.

Decese pe 10 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Leopold I al Belgiei, decedat pe 10 decembrie 1865, inventatorul şi industriaşul suedez Alfred Nobel, decedat pe 10 decembrie 1896, scriitorul italian Luigi Pirandello, decedat pe 10 decembrie 1936, politicianul croat Franjo Tudjman, decedat pe 10 decembrie 1999, sau generalul şi politicianul chilian Augusto Pinochet, decedat pe 10 decembrie 2006.

România i-a pierdut într-o zi de 10 decembrie, printre alţii, pe politicianul Nicolae Golescu, decedat pe 10 decembrie 1877, sculptorul Constantin Popovici, decedat pe 10 decembrie 1995, sau cântăreaţa Mia Barbu, decedată pe 10 decembrie 2019.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰