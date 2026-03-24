Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii de Buna Vestire. Ce este interzis să faci în ziua de Blagoveştenie

Creștinii sărbătoresc pe 25 martie Buna Vestire, ziua în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea nașterii Mântuitorului. Este o sărbătoare cu dezlegare la pește și numeroase tradiții.

Buna Vestire 2026 marchează unul dintre cele mai importante momente biblice: anunțarea nașterii lui Iisus. Conform tradiției, în această zi, oamenii trebuie să evite certurile, pentru a nu atrage necazuri pe tot parcursul anului. Buna Vestire este marcată de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții.

Ce semnifică sărbătoarea de Buna Vestire

Buna Vestire, cunoscută și sub denumirea de Blagoveștenie, este sărbătoarea care marchează momentul în care îngerul Gavriil i-a prevestti Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos. Acest moment este considerat începutul planului divin de mântuire a oamenilor și are o importanță majoră în tradiția creștină.

Când se sărbătorește Buna Vestire în 2026

Buna Vestire este una dintre puținele sărbători cu dată fixă și este celebrată în fiecare an pe 25 martie, indiferent de ziua săptămânii. În ziua Bunei Vestiri este marcat momentul în care Fecioara Maria din Nazaret, crescută în templu până la 15 ani şi apoi dată în tutela lui Iosif, căci părinţii ei muriseră, a fost aleasă de Dumnezeu să-l nască pe fiul său şi a primit înştiinţare prin Arhanghelul Gavriil, sărbătorit pe 26 martie. În 2026, sărbătoarea pică într-o zi de miercuri.

Dezlegare la pește în Postul Paștelui

Chiar dacă Buna Vestire cade în timpul Postului Paștelui, este una dintre zilele în care credincioșii au dezlegare la pește. Prăznuită în fiecare an în perioada Postului Mare, este una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la peşte. Se spune că cine mănâncă peşte de Buna Vestire va fi sprinten şi sănătos tot anul

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Ca și în cazul altor mari sărbători, Praznicul Bunei Vestiri este însoțit de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, care au fost păstrate și transmise din străbuni.

De Blagoviștenie, legea nescrisă din străbuni spune că nu avem voie să ieșim din casă flămânzi. În această zi e obligatoriu să se mănânce bine, să nu se simtă deloc senzația de foame și să nu se iasă din casă cu stomacul gol. Buna Vestire, Blagoveștenia sau Ziua Cucului cum i se mai spune, este o zi plină de tradiţii şi obiceiuri, dar şi de superstiţii.

În această zi e obligatoriu să se mănânce bine, să nu se simtă deloc senzația de foame și să nu se iasă din casă cu stomacul gol. Tot de Buna Vestire, tradiţia spune că nu trebuie să ne certăm ca să fim feriţi de necazuri tot anul.

Tradiţiile şi superstiţiile de Buna Vestire sunt mult mai multe şi împărţite pe zone. În Bucovina, de exemplu, şi în multe zone din Munteania, femeiele se trezesc devreme şi pun în faţa uşii pâine, sare şi apă, iar la prânz, pâinea şi sarea le dau de pomană unui om nevoiaş. Gestul aduce spor şi sănătate. În Transilvania, de Buna Vestire se păstrează un alt obicei.

De seara se pregătesc câteva obiecte rituale: o oală cu jar, tămâie şi clopoţei. Cine se trezeşte primul pune tămâia peste jar şi înconjoară casa de trei ori în timp ce face zgomot cu clopoţelul. Astfel se alungă energiile negative, dar şi bolile. Tot de Buna Vestire, gospodarii din Maramureş adună lucrurile de prisos de prin curţi şi le dau foc. Ritualul, cunoscut sub numele de Noaptea focurilor, este practicat la fiecare casă maramureşeană, el durând până după miezul nopţii sau până în zori.

Semnificația spirituală

Buna Vestire este o sărbătoare a speranței și a începutului. Ea simbolizează acceptarea voinței divine și credința în planul lui Dumnezeu.

Pentru credincioși, este un moment de reflecție, dar și de bucurie, deoarece marchează începutul drumului care va duce la Învierea lui Hristos.

