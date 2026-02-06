Când și de ce trebuie să ai anvelope de sezon și ce amendă riști dacă nu le ai în perioade de vreme severă

Prima ninsoare poate aduce nu doar trafic îngreunat, ci și amenzi serioase pentru șoferii nepregătiți. Anvelopele de sezon devin obligatorii în anumite condiții, iar legea nu lasă loc de interpretări.

Schimbarea anvelopelor în funcție de sezon nu este doar o recomandare pentru siguranță, ci, în anumite condiții meteo, o obligație legală. Mulți șoferi cred în continuare că există date fixe în care trebuie montate anvelopele de iarnă sau de vară, însă legea din România funcționează diferit. Totul depinde de starea drumului și de condițiile meteo.

Când se schimbă anvelopele de iarnă

Codul Rutier nu prevede o dată exactă în care anvelopele de iarnă sunt obligatorii. Obligația apare atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. În aceste situații, șoferii sunt obligați să aibă montate anvelope de iarnă, indiferent de luna din an.

Asta înseamnă că, teoretic, poți fi sancționat chiar și în luna octombrie sau martie, dacă drumurile sunt acoperite cu zăpadă și nu ai anvelope corespunzătoare.

De ce sunt obligatorii anvelopele de sezon

Anvelopele de iarnă sunt concepute special pentru temperaturi scăzute și pentru carosabil alunecos. Compoziția cauciucului rămâne flexibilă la frig, iar profilul oferă o aderență mai bună pe zăpadă și gheață. Fără acestea, distanța de frânare crește considerabil, iar riscul de accident este mult mai mare.

La polul opus, anvelopele de vară sunt recomandate atunci când temperaturile cresc, deoarece oferă stabilitate și performanță mai bună pe asfalt uscat sau umed. Folosirea anvelopelor de iarnă pe timp de vară duce la uzură accelerată și la scăderea controlului asupra mașinii.

Ce se întâmplă în cazul anvelopelor all-season

Anvelopele all-season sunt permise de lege, cu condiția să fie marcate corespunzător și să fie omologate pentru utilizare pe timp de iarnă. În perioadele de vreme severă, acestea pot înlocui anvelopele de iarnă doar dacă îndeplinesc cerințele legale.

Totuși, specialiștii avertizează că performanța acestora este un compromis și nu egalează siguranța oferită de anvelopele dedicate de iarnă sau de vară.

Ce amendă riști dacă nu ai anvelope de iarnă

Dacă circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă, sancțiunea este severă. Amenda se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni și poate ajunge la un număr mare de puncte-amendă, ceea ce înseamnă o sumă consistentă de bani.

Pe lângă amendă, poliția poate dispune și reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației, adică montarea anvelopelor corespunzătoare.

Ce riscă șoferii de vehicule grele

Pentru autovehiculele de transport marfă sau persoane, regulile sunt și mai stricte. În anumite condiții, pe lângă anvelopele de iarnă, este obligatorie utilizarea lanțurilor antiderapante, în special pe drumurile montane sau în zonele semnalizate corespunzător.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la sancțiuni suplimentare și la interzicerea continuării deplasării.

De ce verifică poliția anvelopele în perioadele de iarnă

Autoritățile desfășoară frecvent controale în perioadele cu ninsori sau polei, deoarece anvelopele necorespunzătoare sunt o cauză frecventă a blocajelor în trafic și a accidentelor. Un singur vehicul echipat necorespunzător poate bloca un drum întreg, mai ales în zonele în pantă. Din acest motiv, verificarea anvelopelor este o prioritate în timpul episoadelor de vreme severă.

Ce trebuie să știe șoferii pentru a evita sancțiunile

Pentru a evita amenda și riscurile din trafic, șoferii trebuie să urmărească prognoza meteo și starea drumurilor și să schimbe anvelopele din timp. Legea nu ține cont de anotimp, ci de condițiile reale de pe carosabil.

Siguranța în trafic începe cu echiparea corectă a mașinii, iar anvelopele de sezon sunt una dintre cele mai importante măsuri de prevenție.

