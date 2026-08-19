Cum afli ce meserie e potrivită copilului tău? Un parteneriat care ajută la întrebarea "Ce vrei să te faci?"

Marea majoritate a părinților se confruntă cu o dilemă constantă atunci când încearcă să descopere înclinațiile reale ale copiilor. Din dorința de a le asigura un "viitor bun", adulții aglomerează programul celor mici cu zeci de cursuri opționale, sporturi sau testări vocaționale lungi și plictisitoare. Acest efort bine intenționat se transformă frecvent într-un program epuizant, care anulează exact bucuria descoperirii.

Pentru a oferi o alternativă sănătoasă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Destiny Park au devenit parteneri educaționali, oferind un mediu sigur în care tinerii pot înțelege singuri ce îi atrage, prin simpla putere a jocului de rol.

Ce pot învăţa cei mici în cadrul activităţilor de la Destiny Park

Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani au ocazia să lase deoparte întrebările abstracte despre carieră și să îmbrace propriu-zis uniformele profesiilor care țin lumea în mișcare. Destiny Park e un adevărat oraș în miniatură, unde copiii preiau rolul unui medic de urgență, pilot, bancher sau jurnalist, interacționând cu scenarii autentice. Cei mici primesc sarcini clare, învață să gestioneze bugete financiare și colaborează cu alți copii pentru a duce la bun sfârșit misiunile primite de la traineri. Părinții pot observa astfel reacțiile firești ale celor mici în situații de lucru, realizând imediat ce domeniu îi captează și unde se simt în largul lor. Experiența directă construiește încredere, eliminând presiunea deciziilor luate în grabă, pe holurile școlii, abia în anii terminali de liceu.

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Pentru a încuraja participarea activă a comunității, parteneriatul debutează cu o oportunitate deschisă tuturor familiilor. Pe pagina oficială de Facebook, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat un concurs prin care cinci copii pot câștiga acces gratuit în incinta Destiny Park. Fiecare câștigător va merge însoțit de un adult, având ocazia perfectă de a petrece o zi relaxantă și plină de lecții practice. Este o invitație la cunoaștere prin experimentare directă, care transformă o zi obișnuită de vacanță într-un pas important și firesc spre alegerea unei viitoare meserii.