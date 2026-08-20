Dronă proiectată de elevi pentru siguranța pe litoral, în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României"

Litoralul românesc este scena unor tragedii recurente pe parcursul sezonului estival, statisticile oficiale indicând o realitate extrem de gravă. An de an se întâmplă adevărate tragedii și dureros este faptul că unele dintre ele pot fi prevenite sau chiar evitate. Mai mult, România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană la numărul de decese prin înec.

Situația alarmantă a fost reconfirmată din păcate foarte recent, zilele trecute, când doi frați adolescenți, de 17 și 19 ani, s-au înecat în apele mării din stațiunea Olimp.

Pentru ce a fost concepută drona de către elevi

Răspunsul la această problemă critică vine din partea noii generații de inovatori, mai exact din partea echipei Quantum Bits, formată din elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică București. Acești tineri au dezvoltat AIDRONe, o dronă autonomă bazată pe inteligență artificială, concepută pentru supravegherea plajelor și detectarea imediată a persoanelor aflate în pericol în apă, performanță care le-a adus selecția în campania națională "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

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Sub coordonarea mentorului Mihai Popescu, sistemul propus de elevii bucureșteni folosește recunoașterea vizuală avansată pentru a scurta masiv timpul de reacție al salvamarilor. Fiecare secundă pierdută în mediul acvatic reduce drastic șansele de supraviețuire, iar drona lor promite o intervenție mult mai rapidă și mai eficientă în caz de urgență. Pentru această inovație tehnică și utilitatea ei socială, echipa a obținut Locul I și Marele Trofeu la etapa națională a competiției FIRST LEGO League. Acolo, participanții au fost provocați să proiecteze, să construiască și să programeze roboți autonomi folosind componente LEGO, având sarcina de a rezolva misiuni complexe. Performanța excepțională obținută le-a asigurat calificarea prestigioasă la Campionatul Internațional de Robotică de la Houston, în Statele Unite ale Americii, locul în care pasionații de tehnologie din întreaga lume își expun cele mai bune prototipuri.

Spiritul practic al membrilor Quantum Bits se extinde și în alte domenii cu o nevoie acută de digitalizare, un exemplu fiind cercetarea de teren a vestigiilor istorice. Elevii au creat Stratum, o aplicație destinată arheologilor, menită să înlocuiască notițele manuale pe hârtie sau pe etichete cu o bază de date digitală precisă și ușor de gestionat. Soluția colectează, stochează și organizează informațiile direct de pe șantierul arheologic, ajutând echipele de cercetare să lucreze mult mai eficient.

Această capacitate de a identifica vulnerabilități în arii total diferite și de a scrie linii de cod pentru a le rezolva confirmă utilitatea reală a muncii lor. Includerea echipei în acest demers național de promovare subliniază valoarea unei educații tehnologice solide, aplicate exclusiv în interesul siguranței și progresului comunității.