Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.

Localnicii din Salcea, judeţul Suceava, au izbucnit când au aflat că primăria a mărit taxa de gunoi şi a făcut-o 300 de lei pe an. Au cerut eliminarea ei, dar primarul a refuzat.

"Taxele, mari. Suntem pensionari şi nu putem suporta. Deci nu se mai poate. Vor să ne ia şi ultima lingură", a spus un localnic revoltat.

Totuși, primarul dă asigurări că va încerca să găsească o cale de mijloc.

Articolul continuă după reclamă

"Voi avea în vedere convocarea unei şedinţe de consiliu local, astfel încât, hotărârea de consiliul local, privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2026, să fie reanalizată", a declarat primarul comunei Salcea.

Nemulţumiri sunt şi în Capitală. Un bucureştean a înlemnit când a aflat că trebuie să plătească 67.000 de lei impozit pe clădire.

"Am verificat acum două zile pe ghiseul.ro cât au părinţii mei de plată şi a venit o sumă de 67.000 de lei. E sediul social, un SRL, la o firmă. Cred că s-a produs o eroare undeva că nu are cum să fie suma asta. Mă gândesc în situaţia în care le-ar fi venit plicul acasă fără să verificăm încă de la început, exista riscul de un infarct? Eu sper să fie o greşeală, dacă nu proces. Nu există altă variantă", a declarat Ionuţ Miru.

Pentru mulţi bucureşteni, impozitele au fost afişate eronat şi în platforma online a Primăriei Sectorului 2.

"Sunt în jur de 20 de oameni care aşteaptă la rand până ce ajung la un ghişeu. Mulţi au venit de la 8 dimineaţa pentru a-şi plăti dările la stat sau pentru a cere explicaţii cu privire la noile sume de plată", a transmis reporterul Observator Andreea Milea.

Majoritatea primăriilor de sector din Bucureşti încasează impozitele doar online. Problema este că site-ul ghiseul.ro dă rateuri frecvent.

"În prima săptămână a anului au plătit peste 18.000 de contribuabili prin ghiseul.ro", a declarat Iulian Ilie, şef Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Sector 3.

"Am plătit casă, maşină şi parcare. 1.600 de lei. Mai mult decât dublu faţă de anul trecut. Am încercat acasă şi nu am reuşit. Mi-au dat 3 username-uri, nu era bine. Merge destul de prost acasă. Pe ghiseul", a spus un contribuabil.

Vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României spune că site-ul ghişeul.ro se blochează sub asaltul celor care vor să afle cât li s-a mărit impozitul.

"Atacul DDOS presupune că o infrastructură, un sistem informatic este accesat simultan de extrem de multe IP-uri, astfel încât aceşti atacatori care fac acest tip de atac să blocheze funcţionalitatea sistemului", a precizat Andrei Niculae, vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României.

În marile oraşe din ţară, funcţionarii de la taxe şi impozite au fost luaţi cu asalt. Un localnic din Constanţa a întrebat de ce trebuie să plătească impozit şi pentru soţia lui, decedată demult.

Angajată primărie: 440 de lei. Şi Georgeta, da? Soţia.

Contribuabil: Georgeta e moartă, doamnă, din 2004.

Angajată primărie: Aveţi şi pentru ea 225 de lei.

Contribuabil: Păi dacă ea e moartă ce să mai plătesc, doamnă?

Angajată primărie: E cota ei de imobil. Până când nu faceţi succesiune, aşa o să fie.

Unii au aflat cu surprindere că impozitul li s-a mărit de trei ori.

"Mi se pare enorm. Ce să mai zic? Am plătit eu 11.000 şi pentru fiica mea 900 se ajunge la 2.000 aproape", susţine un contribuabil.

Proteste au fost şi într-o localitate din județul Botoșani, unde peste 40 de oameni s-au strâns în fața Primăriei, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale. Majorările ajung la peste 60%, iar locuitorii spun că noile sume le dau bugetele peste cap.

"Anul trecut am plătit undeva la 1.700 de lei, iar anul acesta undeva la peste 2.500 de lei", a spus un contribuabil.

"Mi-am calculat. O să vină destul de mult. Nu am de unde. Am familie. Am copii de întreţinut", a mărturisit alt contribuabil.

În fața valului de nemulțumiri, edilul își apără decizia și spune că majorările au fost o soluție de compromis.

"Am ales prin această hotărâre să mărim, ca să producem pentru comună răul cel mai mic. Comuna Vlădeni nu-şi poate asigura banii necesari de salarii la funcţionari, la însoţitorii persoanelor cu handicap, cu tot ce înseamnă investiţii, reparaţii, şi altele şi altele, cu plata curentului electric", a declarat Voicu Murariu, primarul comunei Vlădeni.

Cei care plătesc până la 31 martie au reducere 10% din sumă. După 30 septembrie se aplică penalizări de 1% pe lună până la achitarea impozitului, iar rău-platnicii pot fi executaţi silit.

"Mi-au luat 300%. Impozitele la casă, la maşină. În loc de 280 lei anul trecut. Acum 900 de lei",a spus un contribuabil.

De anul acesta, proprietarii maşinilor electrice nu mai sunt scutiţi de impozitul auto. Tot de anul acesta s-a triplat taxa de lux, plătită de cei care au clădiri în valoare de peste 2.500.000 de lei şi maşini mai scumpe de 375.000 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰