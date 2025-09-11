Aproape 2.000 de maşini sunt vandalizate sau avariate de fenomene naturale în fiecare lună. Şoferii se trezesc cu geamuri sparte, oglinzi furate, zgârieturi pe vopsea sau chiar rezervoare găurite. Pagubele variază de la câteva sute de lei la zeci de mii de euro. Proprietarii care nu au CASCO sunt nevoiţi să achite reparaţiile din propriul buzunar.

În fiecare zi, 60 de mașini asigurate CASCO sunt vandalizate. Numărul şoferilor păgubiţi este însă mult mai mare, pentru că doar 14% dintre autoturismele din România au o astfel de poliță. Cele mai frecvente cazuri sunt geamurile sparte: reparația poate ajunge la 1.500 de lei pentru un geam lateral și până la 3.000 de lei pentru un parbriz simplu, fără funcţii suplimentare. Unul care are filtre, încălzire sau senzori costă si de 2-3 ori mai mult.

Hoţii sunt tentaţi să spargă cel mai des maşinile noi şi scumpe. Însă indiferent de maşina pe care o avem, nu trebuie sa lăsăm niciodată în ea bunuri de valoare, mai ales la vedere. Ce ar trebui să facem este să le luăm cu noi de fiecare dată când coborâm.

Dacă nu găsesc bunuri în maşină, hoţii se orientează la faţa locului. Smulg catalizatoare, oglinzi sau chiar fură combustibil, după cum a păţit Cristi.

Articolul continuă după reclamă

"Mi-au furat benzina. Mi-au golit rezervorul! Au spart rezervorul cu un cui cu ceva şi au luat toată benzina. A trebuit să înlocuiesc rezervorul", spune Cristi, şofer păgubit.

A trebuit să plătească totul din buzunarul lui pentru că nu avea o poliţă auto facultativă.

"Polița CASCO acoperă și partea de vandalism. Persoana asigurată trebuie să declare evenimentul la poliție, pentru că vorbim de o faptă penală, vorbim de distrugere. Ulterior își poate repara mașina", a declarat Marius Constantinescu, broker de asigurări.

Cele mai mari daune nu vin însă din vandalism, ci din incendii: costul mediu este de 13.200 de euro pentru fiecare dosar. Anul trecut, cea mai mare despăgubire a fost de 80.000 de euro. În fiecare zi, opt mașini ard în România. Urmează avariile provocate de inundații, cu aproape 9.000 de euro pe dosar, și de furtuni, cu circa 2.000 de euro. Doar la ultima vijelie, în București, s-au deschis 500 de dosare de daună. Cei fără CASCO au fost nevoiţi să îşi repare singuri maşinile sau să acţioneze în instanţă vinovaţii.

"Am avut un copac căzut pe maşină, în parcare. Am sunat la autorităţi, au venit, au constatat şi mai departe, am reparat-o, pe banii mei", spune un şofer păgubit.

"Dacă mașina este parcată în subsolul unui bloc, în subsol unui ansamblu rezidențial, și acolo este inundată, există o răspundere, există atragerea răspunderii a proprietarului clădirii. Numai că este un drum destul de sinuos, iar unii șoferi își pierd răbdarea, se duc și își repară mașinile din fonduri proprii", susţine Marius Constantinescu, broker de asigurări

Comparativ cu anul trecut, în 2025, valoarea medie a daunelor a crescut cu 32% în cazul furtunilor, cu 24% după furturi și cu 17% pentru copaci sau ţigle picate pe autoturisme.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰