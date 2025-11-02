Sâmbăta Morților a adus lumină în cimitirele din toată țara. Mii de oameni au aprins lumânări și au împărţit în memoria celor dragi care nu mai sunt printre noi. Iar la Săpânța, tradiția a căpătat o notă aparte. În Cimitirul Vesel, turiștii s-au oprit să citească epitafurile pline de umor, în timp ce localnicii și-au comemorat morții.

La Cimitirul Vesel de la Săpânța, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din zona Maramureșului, tristețea s-a împletit cu zâmbetul.

"Foarte frumos și interesant, am venit acum pentru prima dată. E un pic și vesel..și viața omului expusă în 2-3 cuvinte, interesant. Îți vine să râzi vrei, nu vrei", spun turiştii.

Experiența a fost cu atât mai interesantă pentru turiștii veniți de peste graniță.

"Tocmai ce am aflat despre acest cimitir frumos la televiziunea din Germania. Eu și soția mea, ea e din Polonia, am decis să venim aici și să vedem cum este. Este cu adevărat frumos, foarte neobișnuit. Un singur om să facă toate aceste morminte, este greu de crezut", spune un turist din Germania.

"Prima oară m-am întâlnit cu așa o idee de a povesti viața oamenilor pe crucea lor, care i-a dus pe ultimul drum. Este ceva nou", spune o turistă din Moldova.

Sărbătoarea de Luminație are o semnificație aparte pentru creștini

Tradiția spune că este singura noapte când porțile dintre cele două lumi se deschid, iar cei adormiți pot veni să ne viziteze.

"Credem într-adevăr în învierea cea din morți. Aceasta este nădejdea noastră fiindcă trecem prin moarte la viață și trecem să ne întâlnim cu Hristos și datoria noastră pentru cei dragi este să ne rugăm", spune Gheorghe Luțai, preot.

"Am venit aici pentru părinți, pentru bunici, pentru toți pe care îi avem aici"

"Îi celebrăm pe cei care au trecut dincolo, venim cu o floare, o lumânare și cu o rugăciune pentru ei și pentru ce au fost ei și ce au însemnat în viața noastră", spun oamenii.

Și în Târgu Mureș creștinii au luminat cimitirele cu lumânări și au mers cu flori la morminte.

"Aducem un omagiu prin aprinderea lumânărilor care simbolizează sufletul celor dispăruți dintre noi și ne rugăm pentru odihna lor veșnică"

"Întotdeauna ne aducem aminte mai ales de caracterele pozitive, de însușirile care erau de cinstea lor și pe care încercăm să le promovăm și noi în existența noastră", spun oamenii.

În credința ortodoxă, sâmbăta este ziua pomenirii morților, pentru că amintește de odihna Mântuitorului în mormânt, o zi a rugăciunii și a amintirii celor dragi.

