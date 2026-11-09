Radu Drăguşin, evoluţie modestă în Fiorentina - Juventus 2-2

Înainte de a reveni în ţară, pentru ultimele meciuri ale României din acest an, fundaşul Radu Drăguşin a fost titular la gazde în Fiorentina - Juventus 2-2, partidă ce a contat pentru etapa a 11-a din Serie A.

Drăguşin a evoluat pe întreaga durată a partidei şi a avut o evoluţie modestă, apărarea fiind, din nou, "călcâiul lui Ahile" pentru cei de la Fiorentina.

Trupa antrenată de Paolo Vanoli a condus în două rânduri, graţie golurilor marcate de Pellegrino şi Njie, dar Juventus a revenit de fiecare dată, obţinând egalul graţie golurilor marcate de Woltemade şi Bremer.

În urma acestui rezultat, Fiorentina este pe locul 15 în Serie A, cu nouă puncte din 11 meciuri şi cu două puncte peste Monza, echipa de pe locul 18, primul care asigură retrogradarea în Serie B.