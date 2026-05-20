Arsenal Londra, campioană a Angliei după 22 de ani 

Echipa Arsenal Londra a devenit, marţi seara, noua campioană a Angliei la fotbal, după ce Manchester City, contracandidata la titlu, s-a împiedicat pe terenul formaţiei Bournemouth.

Înaintea partidei de pe Vitality Stadium, City era la cinci puncte de Arsenal Londra, astfel că echipa lui Josep Guardiola era obligată să se impune, pentru a se menţine la două puncte de Arsenal, înaintea ultimei etape.

Însă, Bournemouth, una dintre revelaţiile sezonului din Premier League, a deschis scorul împotriva "cetăţenilor", în minutul 39, prin Kroupi, iar apoi a reuşit să-şi ţină adversarii la distanţă de poarta lui Djordje Petrovic.

Manchester City nu a reuşit decât să egaleze în prelungiri, prin Haaland. Duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1, şi cum City rămâne la patru puncte în urma lui Arsenal Londra, cu o etapă înainte de finalul campionatului, londonezii îşi trec în cont al 14-lea titlu din istoria clubului.

Este primul titlu câştigat de Arsenal după o pauză de 22 de ani, iar fanii londonezilor au produs un adevărat spectacol pe străzile din Londra, mai ales în condiţiile în care tot marţi seara marea rivală locală, Tottenham Hotspur, a pierdut, 0-1, meciul cu Chelsea Londra, din deplasare, şi continuă să fie în pericol de retrogradare.

