Arsenal Londra, din nou în finala Ligii Campionilor după 20 de ani

Arsenal Londra este prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor din actualul sezon, după ce englezii au trecut, în semifinale, de Atletico Madrid.

După 1-1 în deplasare, la Madrid, Arsenal a câştigat la limită duelul de pe teren propriu, 1-0, graţie unui gol marcat de Bukayo Saka, în finalul primei reprize.

Arsenal a controlat jocul în mare măsură, din punct de vedere tactic, dar Atletico Madrid a irosit câteva şanse bune de a întoarce soarta pe tabela de marcaj.

Este pentru prima dată după 20 de ani când Arsenal Londra ajunge într-o finală de Liga Campionilor. În 2006, la Paris, Arsenal a cedat greu, 1-2, în finala cu FC Barcelona, după ce a rămas în 10 în minutul 18, eliminat portarul Jens Lehmann, dar a deschis scorul în minutul 37, prin Sol Campbell. Catalanii au întors soarta finalei în ultimele minute ale timpului regulamentar, pentru Barcelona punctând atunci Samuel Eto'o şi Juliano Belletti.

Acum, pe 30 mai, la Budapesta, Arsenal Londra dă piept, în finală, cu învingătoarea dintre Bayern Munchen şi Paris Saint Germain. Parizienii au câştigat turul, de pe teren propriu, 5-4, iar returul se joacă la Munchen miercuri, 6 mai, ora 22.00. Specialiştii se aşteaptă ca duelul să fie cel puţin la fel de spectaculos precum duelul din tur, chiar dacă nu vor fi măcar la fel de multe goluri.

