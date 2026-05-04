Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, pe tabloul principal al turneului de la Roma 

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian sunt cele două sportive din România prezente pe tabloul principal al turneului feminin de tenis de la Roma (Italia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 7,2 milioane de euro.

Jaqueline Cristian, ocupanta locului 28 mondial, a ratat la mustaţă posibilitatea de a fi cap de serie la turneul de la Roma, astfel că va intra în competiţie încă din primul tur, când va da piept cu Beatriz Haddad Maia, din Brazilia, ocupanta locului 78 mondial.

Jaqueline Cristian şi Beatriz Haddad Maia s-au mai înfruntat o singură dată până acum, în 2023, la Wimbledon, când s-a impus brazilianca, scor 4-6, 6-2, 6-4.

Învingătoarea dintre Jaqueline Cristian şi Beatriz Haddad Maia dă piept, în turul II, cu Jasmine Paolini, din Italia, a 9-a favorită a turneului şi ocupanta locului 8 mondial. Jaqueline Cristian are palmares negativ şi cu Jasmine Paolini, fiind învinsă de italiancă în fiecare dintre cele patru confruntări directe de până acum: 6-4, 6-2 (Mamaia, 2015), 6-4, 6-2 (Mamaia, 2016), 5-7, 6-4, 6-4 (Sao Paulo, 2019) şi 6-4, 3-6, 6-4 (Indian Wells, 2025).

Dacă pierde cu Beatriz Haddad Maia, Jaqueline Cristian rămâne cu 15.815 euro şi 10 puncte WTA. Dacă trece de braziliancă, Jaqueline Cristian îşi asigură minim 25.515 euro şi 35 puncte WTA.

Sorana Cîrstea, actuala ocupantă a locului 27 mondial, este favorită 26 la Roma, astfel că va intra în competiţie din turul II, când o va înfrunta pe învingătoarea dintre Magda Linette (Polonia, locul 55 mondial) şi Tatjana Maria (Germania, locul 54 mondial). Sorana Cîrstea are 3-3 la victorii în meciuri directe cu Magda Linette, dar a pierdut ultimele două confruntări cu sportiva din Polonia, 4-6, 2-6, la Cleveland, în 2022, şi 5-7, 5-7, la Strasbourg, în 2024. În schimb, Sorana are 5-1 la victorii în meciuri directe cu Tatjana Maria, sportivă pe care a învins-o în ultimele două meciuri directe, 6-1, 2-6, 6-3, la Wimbledon, în 2023, şi 6-4, 4-6, 6-3, la Indian Wells, anul acesta.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat, deja, 25.515 euro şi 35 puncte WTA. În cazul în care trece de turul II, Sorana ar putea avea parte, în turul III, de un rendez-vous de foc cu Aryna Sabalenka, din Belarus, principala favorită a competiţiei.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea ar putea fi urmate, pe tabloul principal, de Elena Gabriela Ruse, ocupanta locului 67 mondial. Obligată să joace în calificări în Italia, Ruse a trecut în primul tur, scor 6-1, 6-3, de Oceane Dodin, din Franţa, locul 517 mondial, iar marţi joacă decisiv pentru accederea pe tabloul principal cu Sinja Kraus, din Austria, locul 103 mondial, sportivă care, în primul tur al calificărilor, a trecut de Dominika Salkova, din Cehia, locul 117 mondial, scor 6-2, 6-2.

Elena Gabriela Ruse şi Sinja Kraus nu s-au mai întâlnit până acum.

Irina Begu, locul 184 mondial, a doua româncă prezentă în calificările de la Roma, a cedat clar, scor 1-6, 5-7, în confruntarea cu Anastasia Potapova, din Austria, locul 38 mondial.

