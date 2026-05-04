Cristi Chivu este primul antrenor străin care câştigă titlul în Serie A, după Jose Mourinho

Românul Cristian Chivu este primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A, după portughezul José Mourinho. Chivu a devenit duminică seara campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano.

În sezonul 2009-2010, Mourinho reuşea să câştige titlul tot cu Inter Milano, iar unul dintre jucătorii aflaţi atunci sub comanda tehnicianului lusitan a fost chiar Chivu, relatează presa italiană, citată de Agerpres.

Pe lângă "scudetto", Mourinho a mai cucerit în sezonul respectiv Cupa Italiei şi trofeul Ligii Campionilor, reuşind astfel o triplă istorică pentru gruparea "nerazzurra".

Începând din 2010, doar antrenori italieni au reuşit să câştige titlul în Serie A: Massimiliano Allegri a reuşit această performanţă de şase ori, urmat de Antonio Conte, cu cinci titluri, Maurizio Sarri, Stefano Pioli, Luciano Spalletti şi Simone Inzaghi, cu câte un "scudetto".

Chivu a devenit campion al Italiei la primul său sezon complet ca antrenor

Cristian Chivu a devenit campion al Italiei la primul său sezon complet ca antrenor, după victoria cu scorul de 2-0 obţinută de Inter Milano în faţa formaţiei Parma, pe care românul antrenat-o pentru 13 meciuri, în sezonul trecut.

Lista antrenorilor care au câştigat titlul de campion al Italiei începând din 2010:

Sezonul 2010-1011: Massimiliano Allegri (AC Milan)

Sezonul 2011-2012: Antonio Conte (Juventus)

Sezonul 2012-2013: Antonio Conte (Juventus)

Sezonul 2013-2014: Antonio Conte (Juventus)

Sezonul 2014-2015: Massimiliano Allegri (Juventus)

Sezonul 2015-2016: Massimiliano Allegri (Juventus)

Sezonul 2016-2017: Massimiliano Allegri (Juventus)

Sezonul 2017-2018: Massimiliano Allegri (Juventus)

Sezonul 2018-2019: Massimilano Allegri (Juventus)

Sezonul 2019-2020: Maurizio Sarri (Juventus)

Sezonul 2020-2021: Antonio Conte (Inter Milano)

Sezonul 2021-2022: Stefano Pioli (AC Milan)

Sezonul 2022-2023: Luciano Spalletti (SSC Napoli)

Sezonul 2023-2024: Simone Inzaghi (Inter Milano)

Sezonul 2024-2025: Antonio Conte (SSC Napoli)

Sezonul 2025-2026: Cristian Chivu (Inter Milano)

