Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO pe AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt

Bernadette Szocs va participa la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii de 500.000 de dolari ce va fi transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 16:23
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO pe AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO pe AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt - Profimedia

Ocupanta locului 19 în clasamentul mondial se va duela în primul tur cu Sofia Polcanova, prietena şi partenera la dublu a lui Bernie. Meciul se va desfăşura miercuri, de la ora 19:30, şi va fi transmis live în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs – Sofia Polcanova, în turul 1 de la WTT Champions Frankfurt

Jucătoarea de 30 de ani vine după turneul de la Montpellier, unde a fost eliminată de Sabine Winter în faza optimilor. În primul tur, Szocs a învins-o pe favorita 1 şi locul 3 mondial, Chen Xingtong, cu un incredibil 3-0.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, în faţa ei se va afla o jucătoare în faţa căreia a pierdut ultimele cinci meciuri directe. Cea mai grea înfrângere a venit la Jocurile Olimpice de la Paris, unde sportiva care reprezintă Austria s-a impus cu 4-0.

De pe tabloul principal de la Frankfurt vor lipsi primele şase jucătoare din clasamentul mondial, cap de serie fiind Miwa Harimoto (7 mondial). Mima Ito, Hina Hayata, Satsuki Odo sau Shin Yubin sunt prezente în Germania.

Campionii de la Frankfurt vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor primi 20.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor încasa 11.750 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor primi un cec de 8.500 de dolari şi 175 de puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

wtt champions bernadette szocs sportivi sportivi romania
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Sport » Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO pe AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt