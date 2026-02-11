Radu Drăguşin a rămas fără antrenor. Tottenham caută înlocuitor pentru Thomas Frank 

Reprezentanţii clubului de fotbal Tottenham Hotspur au anunţat, în cursul zilei de miercuri, despărţirea de antrenorul danez Thomas Frank.

Thomas Frank nu mai este antrenorul lui Radu Drăguşin la Tottenham Hotspur - Profimedia

Decizia vine după ce Tottenham a suferit, marţi seara, o nouă înfrângere în Premier League, 1-2, pe teren propriu, cu Newcastle United, meci în care fundaşul român Radu Drăguşin a fost integralist, acesta profitând de absenţa argentinianului Cristian Romero, suspendat.

În urma înfrângerii suferite în meciul cu Newcastle United, Tottenham a ajuns tocmai pe locul 16 în Premier League, având doar cinci puncte peste linia retrogradării.

Thomas Frank a preluat pe Tottenham Hotspur în iunie anul trecut, după ce l-a înlocuit pe Ange Postecoglou. Parcursul lui Frank la cârma englezilor a fost unul mai degrabă slab, chiar dacă echipa a încheiat pe locul 4 grupa de Liga Campionilor, cu cinci victorii, două egaluri şi o înfrângere, şi a obţinut calificarea directă în faza optimilor de finală.

Articolul continuă după reclamă

Thomas Frank a stat în 38 de meciuri pe banca lui Tottenham, perioadă în care a adunat 13 victorii, 11 egaluri şi 14 înfrângeri. Însă, în 2026, Tottenham a înregistrat doar două victorii, patru egaluri şi cinci înfrângeri, cu Frank la timonă, serie care i-a fost fatală tehnicianului danez.

Urmează ca cei de la Tottenham să aleagă un nou antrenor principal, iar oficialii londonezilor sunt obligaţi să se mişte repede, în condiţiile în care pentru Tottenham urmează meciuri de foc, cu Arsenal Londra sau FC Liverpool, dar şi dubla manşă din optimile de finală ale Ligii Campionilor, fază a competiţiei în care Tottenham va evolua pe 10 sau 11 martie, turul, şi 17 sau 18 martie, returul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰