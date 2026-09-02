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Bogdan Ţîru, fostul fundaş de la Farul Constanţa, prezentat oficial la o echipă din Liga a III-a spaniolă

Internaţionalul român Bogdan Ţîru, prezentat oficial la Cultural Leonesa, echipă din Liga a III-a spaniolă Internaţionalul român Bogdan Ţîru, prezentat oficial la Cultural Leonesa, echipă din Liga a III-a spaniolă - Facebook/Cultural y Deportiva Leonesa SAD
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 12:43 | Modificat la 02.09.2026, 12:45

Internaţionalul român Bogdan Ţîru, 32 de ani, a părăsit-o pe Farul Constanţa pentru un transfer în Liga a III-a spaniolă, fotbalistul fiind prezentat oficial la Cultural Leonesa.

Bogdan Ţîru, cotat de site-urile de specialitate la 200.000 de euro, a semnat un contract pe un an cu gruparea spaniolă, cu drept de prelungire, în funcţie de evoluţiile românului şi de rezultatele înregistrate de echipă.

Cultural Leonesa a retrogradat din Liga a II-a spaniolă la sfârşitul sezonului trecut şi are un început modest de sezon în Liga a III-a, echipa debutând în noul sezon cu un egal obţinut la Barakaldo, 0-0.

Fost la Viitorul Constanţa, FC Voluntari, CFR Cluj, Jagiellonia Białystok sau Warta Poznan, Bogdan Ţîru, două selecţii în naţionala României, va fi unul dintre puţinii jucători străini de la Cultural Leonesa, antrenorul Jandro Castro mai avându-l în lot doar pe senegalezul Assane Ndiaye, fotbalist trecut pe la Atletico Madrid.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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