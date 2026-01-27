Antena Meniu Search
Carlos Alcaraz, calificare în premieră în semifinalele de la Australian Open 

Deşi domină tenisul mondial masculin de câţiva ani, alături de italianul Jannik Sinner, spaniolul Carlos Alcaraz a reuşit abia în acest sezon să se califice în semifinalele de la Australian Open.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 14:35
Carlos Alcaraz s-a calificat în premieră în semifinalele de la Australian Open

Ibericul, principal favorit la ediţia din acest an, a acces în penultimul act al competiţiei, după ce l-a surclasat, 3-0 la seturi, pe australianul Alex de Minaur, favorit 6. A fost 7-5, 6-2, 6-1, la capătul unui meci care a durat două ore şi 18 minute şi în care ibericul s-a impus deşi a comis nu mai puţin de 32 de erori neforţate.

Succesul lui Alcaraz îi permite, practic, ibericului să-şi consolideze locul 1 mondial, în condiţiile în care şi-a depăşit performanţa de anul trecut când se oprea în faza sferturilor de finală.

Pentru Alcaraz urmează, însă, o semifinală de foc împotriva neamţului Alexander Zverev, al 3-lea favorit al competiţiei, sportiv care, în sferturi, a trecut de americanul Learner Tien, cap de serie numărul 25, scor 3-6, 6-7, 6-1, 7-6.

Ultima dată, Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev s-au întâlnit la Cincinnati, în august anul trecut, iar atunci s-a impus spaniolul, scor 6-4, 6-3.

Pe partea inferioară a tabloului de la Australian Open avem, în sferturi, meciurile Lorenzo Musetti (Italia, cap de serie numărul 5) - Novak Djokovic (Serbia, cap de serie numărul 4) şi Ben Shelton (Statele Unite ale Americii, cap de serie numărul 8) - Jannik Sinner (Italia, cap de serie numărul 2).

