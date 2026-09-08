CFR Cluj a mai transferat cinci jucători

Cluburile CFR 1907 Cluj şi Benfica au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jelani Dumas în Gruia. De asemenea, clujenii i-au mai transferat luni seară pe Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalić şi Iva Gelashvili.

În vârstă de 21 de ani, Jelani a început fotbalul în Belgia, la academiile celor de la Standard Liège şi KAA Gent, înainte de a face pasul către formaţia portugheză Benfica, în 2021.

Acesta a evoluat pentru formaţiile de juniori ale clubului, dar şi pentru Benfica B, în liga secundă portugheză, unde a bifat în sezonul precedent 27 de apariţii şi a reuşit să înscrie 7 goluri. La nivel internaţional, Jelani a reprezentat Belgia la selecţionatele de juniori.

Cluburile CFR 1907 Cluj şi Wisla Cracovia au ajuns la un acord privind transferul mijlocaşului Ervin Omic.

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În vârstă de 23 de ani, Ervin şi-a început cariera fotbalistică în Austria, la SV Ried, înainte de a ajunge la academia celor de la Red Bull Salzburg. Ulterior, a făcut pasul la Juventus, unde a fost căpitanul echipei de tineret a Bătrânei Doamne.

În 2022, acesta s-a transferat la formaţia austriacă de prim eşalon Wolfsberger AC, pentru care a bifat 90 de apariţii în toate competiţiile, trecându-şi în palmares Cupa Austriei. Trei ani mai târziu, acesta s-a transferat la Wisla Cracovia, echipă alături de care a reuşit promovarea în prima ligă din Polonia la finalul sezonului precedent.

La nivel internaţional, Omic are numeroase prezenţe la selecţionatele de juniori ale Austriei.

În vârstă de doar 19 ani, fundaşul polivalent Leo Saca a fost format la celebra academie a celor de la FC Barcelona, La Masia, unde a evoluat până în această vară. În sezonul 2024/2025, Saca a cucerit UEFA Youth League alături de Barcelona, iar de-a lungul perioadei petrecute în tricoul blaugrana, acesta s-a antrenat şi cu prima echipă a clubului şi a evoluat pentru formaţia secundă a Barcelonei.

La nivel internaţional, el a reprezentat atât România, cât şi Republica Moldova la juniori, iar în această vară a bifat prima sa selecţie la naţionala de seniori a Moldovei.

În vârstă de 28 de ani, mijlocaşul Adi Nalić a evoluat în ultimele sezoane pentru formaţia bosniacă Zrinjski Mostar, alături de care a câştigat Cupa şi Supercupa Bosniei. De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricoul unor formaţii importante din Suedia, precum Malmö, alături de care a cucerit două titluri de campion şi o Cupă, dar şi Hammarby. Totodată, Nalić a evoluat şi în prima ligă din Ţările de Jos, la Almere City

La nivel internaţional, noul mijlocaş a bifat 9 prezenţe la echipa naţională a Bosniei şi Herţegovinei

În vârstă de 25 de ani, Iva Gelashvili a evoluat sezonul precedent în Superliga Greciei, unde a bifat 28 de meciuri în tricoul lui Panserraikos. Fundaşul a fost lansat în fotbalul mare de Sparta Praga, iar de-a lungul carierei sale acesta a mai evoluat pentru formaţia italiană Spezia. În ţara natală, Iva a jucat şi pentru Sioni Bolnisi, dar şi pentru Iberia Tbilisi, formaţie alături de care a câştigat 2 titluri de campion.

La nivel internaţional, Gelashvili a evoluat treptat pentru naţionalele de tineret ale Georgiei, reuşind să facă pasul spre naţionala de seniori a ţării sale, unde a evoluat inclusiv în ultima pauză internaţională.

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