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Rezultate Cupa României. CFR Cluj şi Universitatea Cluj au debutat cu victorii în faza grupelor 

CFR Cluj a debutat cu o victorie în Cupa României CFR Cluj a debutat cu o victorie în Cupa României - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 07:30 | Modificat la 02.09.2026, 07:33

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din faza grupelor Cupei României la fotbal, iar CFR Cluj şi Universitatea Cluj, două dintre favorite la câştigarea competiţiei, au obţinut victorii extrem de importante.

CFR Cluj s-a impus, scor 3-1, pe terenul formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe, graţie golurilor marcate de Păun, Sfait şi Korenica, respectiv Davordzie. Deşi tehnicianul acuza o oarecare oboseală la elevii săi, trupa lui Marius Şumudică a controlat jocul fără mari emoţii.

Universitatea Cluj a trecut de Petrolul Ploieşti, 1-0, graţie golului marcat de Macalou, în minutul 73. Victoria Universităţii este cu atât mai importantă dacă ne gândim că echipa a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 39, după eliminarea lui Chinteş.

În celelalte meciuri disputate marţi în etapa a I-a a grupelor Cupei României s-au înregistrat următoarele rezultate: Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-1, Corona Braşov - FC Bihor 2-2, Progresul Spartac - Concordia Chiajna 2-5.

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Etapa continuă cu meciurile: Minerul Lupeni - UTA Arad (miercuri, 2 septembrie, ora 16.00), FC Botoşani - Corvinul Hunedoara (miercuri, 2 septembrie, ora 16.45), Gloria Bistriţa - Csikszereda Miercurea Ciuc (miercuri, 2 septembrie, ora 18.00), Sporting Lieşti - Dinamo Bucureşti (miercuri, 2 septembrie, ora 19.00), FC Argeş - FCSB (miercuri, 2 septembrie, ora 21.30), FC Bacău - Rapid Bucureşti (joi, 3 septembrie, ora 17.30), Politehnica Timişoara - Rapid Bucureşti (joi, 3 septembrie, ora 20.30).

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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