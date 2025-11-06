Clasament Liga Campionilor, după etapa a 4-a. Interul lui Chivu, printre protagoniste

Marţi şi miercuri s-au jucat meciurile din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar după această rundă trei formaţii au rămas cu punctaj maxim, una dintre aceste echipe fiind Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.

Totuşi, viaţa nu este doar lapte şi miere pentru vicecampioana Europei. În ultima etapă, Inter a trecut greu de Kairat Almaty, 2-1, iar pentru italieni abia de acum înainte începe cu adevărat competiţia, trupa lui Chivu urmând să dea piept, pe rând, cu Atletico Madrid (deplasare), FC Liverpool (acasă), Arsenal Londra (acasă) şi Borussia Dortmund (deplasare).

Mai mult, Inter este depăşită în clasament, la golaveraj, de Bayern Munchen şi Arsenal Londra. Bavarezii au câştigat, în ultima etapă, chiar pe terenul campioanei europene en-titre, 2-1 la Paris Saint Germain, iar Arsenal Londra a făcut spectacol la Slavia Praga, 3-0.

Etapa a 4-a a Ligii Campionilor a fost una cu adevărat nebună. Pafos, cu românul Vlad Dragomir integralist, a obţinut o victorie istorică, 1-0 cu Villarreal, în timp ce Qarabag Agdam a reuşit să o încurce pe marea Chelsea Londra, 2-2.

Totul a culminat cu duelul dintre FC Bruges şi FC Barcelona. S-a terminat 3-3, la capătul unui meci memorabil în care belgienii au strălucit inclusiv prin numărul mare de jucători tineri utilizaţi. În plus, impresia generală a fost că belgienii au fost dezavantajaţi de arbitrul englez Anthony Taylor care a anulat golul de 4-3 al belgienilor, marcat de Vermant, în prelungiri, pentru un presupus fault în atac.

Rezultate Liga Campionilor, etapa a 4-a

Marţi, 4 noiembrie

Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0

Slavia Praga - Arsenal Londra 0-3

Atletico Madrid - Royale Union SG 3-1

Bodo Glimt - AS Monaco 0-1

Juventus Torino - Sporting Lisabona 1-1

FC Liverpool - Real Madrid 1-0

Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven 1-1

Paris Saint Germain - Bayern Munchen 1-2

Tottenham Hotspur - FC Copenhaga 4-0

Miercuri, 5 noiembrie

Pafos - Villarreal 1-0

Qarabag Agdam - Chelsea Londra 2-2

Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0-3

Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen 0-1

FC Bruges - FC Barcelona 3-3

Internazionale Milano - Kairat Almaty 2-1

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0-1

Newcastle United - Athletic Bilbao 2-0

Clasament Liga Campionilor: 1. Bayern Munchen - 12 puncte, 2. Arsenal Londra - 12 puncte, 3. Internazionale Milano - 12 puncte, 4. Manchester City - 10 puncte, 5. Paris Saint Germain - 9 puncte, 6. Newcastle United - 9 puncte, 7. Real Madrid - 9 puncte, 8. FC Liverpool - 9 puncte, 9. Galatasaray Istanbul - 9 puncte, 10. Tottenham Hotspus - 8 puncte, 11. FC Barcelona - 7 puncte, 12. Chelsea Londra - 7 puncte, 13. Sporting Lisabona - 7 puncte, 14. Borussia Dortmund - 7 puncte, 15. Qarabag Agdam - 7 puncte, 16. Atalanta Bergamo - 7 puncte, 17. Atletico Madrid - 6 puncte, 18. PSV Eindhoven - 5 puncte, 19. AS Monaco - 5 puncte, 20. Pafos - 5 puncte, 21. Bayer Leverkusen - 5 puncte, 22. FC Bruges - 4 puncte, 23. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 24. Napoli - 4 puncte, 25. Olympique Marseille - 3 puncte, 26. Juventus Torino - 3 puncte, 27. Athletic Bilbao - 3 puncte, 28. Royale Union SG - 3 puncte, 29. Bodo Glimt - 2 puncte, 30. Slavia Praga - 2 puncte, 31. Olympiacos Pireu - 2 puncte, 32. Villarreal - 1 punct, 33. FC Copenhaga - 1 punct, 34. Kairat Almaty - 1 punct, 35. Benfica Lisabona - 0 puncte, 36. Ajax Amsterdam - 0 puncte.

Vă reamintim că, la finalul celor opt etape care sunt de jucat, primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene. Practic, în acest moment am avea patru echipe engleze calificate direct în faza optimilor de finală, Arsenal, Manchester City, Newcastle şi Liverpool, am avea la play-off formaţii precum Qarabag Agdam sau Pafos, în timp ce echipe precum Olympique Marseille, Juventus Torino, Benfica Lisabona sau Villarreal ar fi eliminate.

