Cobza, parte din Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Este al 11-lea element românesc recunoscut oficial

Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial Unesco. Anunţul a fost făcut, miercuri, de preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga.

"România marchează o nouă reuşită culturală la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial (UNESCO), desfăşurată la New Delhi, în perioada 8 - 13 decembrie 2025. Dosarul "Cobza - cunoştinţe tradiţionale, tehnici şi muzici tradiţionale", depus de România împreună cu Republica Moldova, a fost oficial înscris pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii", se precizează într-un comunicat transmis, miercuri, de preşedintele comisiei, citează Agerpres.

Cobza, al 11-lea element de patrimoniu imaterial recunoscut de UNESCO

Potrivit sursei citate, prin această decizie, cobza devine cel de-al 11-lea element românesc de patrimoniu imaterial recunoscut de UNESCO, "consolidând parcursul constant al României în protejarea şi promovarea patrimoniului viu - un patrimoniu ancorat în practici transmise din generaţie în generaţie, în continuitate culturală şi responsabilitate faţă de tradiţia care ne defineşte".

"Înscrierea recunoaşte nu doar sonoritatea cobzei, ci şi meşteşugul confecţionării instrumentului, tehnicile de interpretare şi rolul comunităţilor care au păstrat acest instrument ca simbol identitar şi expresie a unei profunde semnificaţii sociale", se arată în comunicat.

Preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, a declarat că protejarea patrimoniului şi a oamenilor care îl slujesc este un demers de sustenabilitate culturală şi o datorie faţă de generaţiile viitoare.

"Astăzi celebrăm un nou succes, rezultat al unei munci temeinice, promovat cu perseverenţă şi construit împreună cu oamenii care duc mai departe aceste practici tradiţionale şi dau continuitate unei expresii culturale vii. Ca politician, susţin necesitatea unor politici publice culturale coerente, responsabile şi gândite pe termen lung. Protejarea patrimoniului şi a oamenilor care îl slujesc este un demers de sustenabilitate culturală şi o datorie faţă de generaţiile viitoare. În calitate de for legislativ responsabil cu protejarea identităţii naţionale, Comisia UNESCO îşi reafirmă angajamentul de a susţine politicile şi iniţiativele dedicate meşterilor, transmiterii tehnicilor tradiţionale, precum şi promovării cobzei în programele educaţionale şi în circuitele culturale internaţionale", a transmis Gliga, conform sursei citate.

Cobza primeşte în sfârşit recunoaşterea internaţională pe care o merită

Cobza este "instrumentul care a însoţit, de secole, horele, ritualurile, nunţile şi cântecele românilor" şi primeşte recunoaşterea internaţională pe care o merită, subliniază ea.

Conform unui comunicat al Delegaţiei Permanente a României pe lângă UNESCO transmis miercuri, ambasadoarea Simona-Mirela Miculescu, care a condus delegaţia României la reuniune, a spus că "tot mai multe femei îmbrăţişează acest instrument" şi "cântatul la cobză a cunoscut, în ultimele decenii, o transformare remarcabilă".

"Mult timp considerat un domeniu aproape exclusiv masculin, cântatul la cobză a cunoscut, în ultimele decenii, o transformare remarcabilă. Tot mai multe femei îmbrăţişează acest instrument, transformându-l într-un spaţiu în care creativitatea se dezvoltă, identitatea se reinventează şi libertatea artistică îşi găseşte noi orizonturi", a spus ambasadoarea Simona-Mirela Miculescu.

