Cinci fotbalişti suedezi s-au îmbolnăvit înaintea returului cu România din UEFA Nations League 

Naţionala de fotbal a Suediei trece prin momente dificile, înainte de returul cu România din UEFA Nations League, nu mai puţin de cinci jucători fiind afectaţi de un virus.

Yasin Ayari este unul dintre fotbaliştii suedezi care s-au îmbolnăvit înainte de returul cu România - Profimedia

După ce l-a pierdut pe super-starul Alexander Isak, englezul Graham Potter, selecţionerul Suediei, a rămas, cel puţin pentru câteva zile, şi fără Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud şi Patrik Walemark, toţi afectaţi de virus.

Toţi vor rata meciul Suediei din Bosnia, de vineri, 2 octombrie, şi rămâne de văzut dacă vor putea fi recuperaţi până la returul cu România de luni, 5 octombrie, de la Bucureşti.

"Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecţiei şi urmărim îndeaproape evoluţia stării de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit", a fost mesajul transmis de oficialii naţionalei de fotbal a Suediei.

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Suedia a jucat, până acum, două meciuri acasă, în ediţia 2026-2027 a UEFA Nations League. Nordicii au trecut fără mari emoţii de România, 2-1, şi de Polonia, 3-1. Dintre jucătorii cu probleme medicale, împotriva României, Stroud, Ayari şi Isak au fost integralişti, Nygren şi Walemark au evoluat aproximativ 15 minute fiecare, iar Lagerbielke nu a prins lotul de 23.

România - Suedia se joacă luni, 5 octombrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, din Bucureşti. Partida va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY. Până atunci, însă, România mai joacă împotriva Poloniei, vineri, 2 octombrie, de la ora 21.45, la Varşovia, într-o altă partidă care va fi transmisă de Antena 1 şi AntenaPLAY.