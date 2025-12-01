Clasament ATP, 1 decembrie 2025: Dragoş Mădăraş, suedez de origine română, ascensiune de peste 400 de locuri

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis, iar cifrele arată că Dragoş Mădăraş, jucător suedez de origine română, este unul dintre marii performeri ai săptămâni.

Dragoş Mădăraş, jucător suedez de origine română, a urcat peste 400 de locuri în clasamentul ATP din 1 decembrie 2025 - Profimedia

Abia revenit în activitate, după o pauză de mai mult de doi ani, Dragoş Mădăraş a legat câteva rezultate foarte bune în circuitul din Antalya (Turcia), inclusiv două semifinale, astfel că în această săptămână a urcat peste 400 de poziţii în clasamentul ATP, până pe locul 1117 mondial, cu 11 puncte.

Iar ascensiunea din această săptămână pare să fie doar începutul pentru Mădăraş, în condiţiile în care în clasamentul ATP Ranking Live, practic ierarhia ce prefaţează clasamentul ATP de săptămâna viitoare, jucătorul de origine apare deja pe locul 949 mondial, cu 19 puncte.

La nivel înalt nu s-au produs schimbări, astfel că TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 12.050 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 11.500 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.160 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.830 puncte, 5. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.245 puncte, 6. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.135 puncte, 7. Alex De Minaur (Australia) - 4.135 puncte, 8. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.040 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.970 puncte, 10. Jack Draper (Marea Britanie) - 2.990 puncte.

Dintre jucătorii care reprezintă România, lider rămâne Filip Cristian Jianu. Acesta a urcat şapte poziţii şi a ajuns pe locul 279 mondial, cu 194 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a coborât o poziţie, până pe locul 328 mondial, cu 159 puncte, şi de Cezar Creţu, care a urcat şase poziţii, până pe locul 380 mondial, cu 129 puncte.

