Clasament ATP, 10 noiembrie 2025: Carlos Alcaraz redevine lider mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 10 noiembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis din lume, iar cifrele arată că spaniolul Carlos Alcaraz a redevenit lider mondial.

După ce săptămâna trecută pierduse locul 1 mondial în dauna marelui său rival, italianul Jannik Sinner, Alcaraz a revenit în fruntea celor mai buni jucători de tenis ai lumii, profitând de faptul că lui Sinner i-au fost retrase 1.500 de puncte.

De asemenea, sârbul Novak Djokovic şi americanul Ben Shelton au urcat câte o poziţie, profitând de retrogradarea americanului Taylor Fritz, în timp ce britanicul Jack Draper a revenit între primii 10 jucători ai lumii.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 11.050 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.000 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 4.960 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.830 puncte, 5. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.970 puncte, 6. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.935 puncte, 7. Alex de Minaur (Australia) - 3.935 puncte, 8. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.845 puncte, 9. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.840 puncte, 10. Jack Draper (Marea Britanie) - 2.990 puncte.

Dintre români, lider rămâne Filip Cristian Jianu, sportiv care a urcat o poziţie, până pe locul 293 mondial, cu 177 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a urcat o poziţie, până pe locul 333 mondial, cu 151 puncte, şi de Cezar Creţu, care a urcat 11 poziţii, până pe locul 399 mondial, cu 119 puncte.

