Clasament Europa League, după Steaua Roşie Belgrad - FCSB 1-0. Campioana României, printre codaşe

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 5-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a suferit o nouă înfrângere, cedând, scor 0-1, pe terenul formaţiei Steaua Roşie Belgrad.

FCSB a suferit o nouă înfrângere în Europa League, pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad - Profimedia

Sârbii au rămas în înferioritate numerică încă din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna, dar au dat lovitura în minutul 50, prin Bruno Duarte, şi au mai avut un gol, pe final, anulat pentru un offside la Katai.

A fost a 4-a înfrângere consecutivă suferită de FCSB în Europa League, astfel că formaţia noastră a retrogradat tocmai pe locul 31, fiind la trei puncte de locul 24, ultimul care asigură calificarea în primăvara europeană, şi la şapte puncte de locul 8, ultimul care asigură calificarea directă în faza optimilor de finală.

În afară de Steaua Roşie Belgrad - FCSB, în etapa a 5-a a Europa League s-au mai jucat meciurile:

Articolul continuă după reclamă

AS Roma - Midtjylland 2-1

Aston Villa - Young Boys Berna 2-1

FC Porto - Nice 3-0

Fenerbahce Istanbul - Ferencvaros Budapesta 1-1

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1-3

Lille - Dinamo Zagreb 4-0

Ludogoreţ Razgrad - Celta Vigo 3-2

PAOK Salonic - Brann Bergen 1-1

Viktoria Plzen - SC Freiburg 0-0

Betis Sevilla - FC Utrecht 2-1

Bologna - Red Bull Salzburg 4-1

Steaua Roşie Belgrad - FCSB 1-0

Go Ahead Eagles - VFB Stuttgart 0-4

Genk - FC Basel 2-1

Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyonnais 0-6

Nottingham Forest - Malmo FF 3-0

Panathinaikos Atena - Sturm Graz 2-1

Glasgow Rangers - Sporting Braga 1-1

Clasament Europa League: 1. Lyon - 12 puncte, 2. Midtjylland - 12 puncte, 3. Aston Villa - 12 puncte, 4. SC Freiburg - 11 puncte, 5. Betis Sevilla - 11 puncte, 6. Ferencvaros Budapesta - 11 puncte, 7. Sporting Braga - 10 puncte, 8. FC Porto - 10 puncte, 9. Genk - 10 puncte, 10. Celta Vigo - 9 puncte, 11. Lille - 9 puncte, 12. VFB Stuttgart - 9 puncte, 13. Viktoria Plzen - 9 puncte, 14. Panathinaikos Atena - 9 puncte, 15. AS Roma - 9 puncte, 16. Nottingham Forest - 8 puncte, 17. PAOK Salonic - 8 puncte, 18. Bologna - 8 puncte, 19. Brann Bergen - 8 puncte, 20. Fenerbahce Istanbul - 8 puncte, 21. Celtic Glasgow - 7 puncte, 22. Steaua Roşie Belgrad - 7 puncte, 23. Dinamo Zagreb - 7 puncte, 24. FC Basel - 6 puncte, 25. Ludogoreţ Razgrad - 6 puncte, 26. Young Boys Berna - 6 puncte, 27. Go Ahead Eagles - 6 puncte, 28. Sturm Graz - 4 puncte, 29. Red Bull Salzburg - 3 puncte, 30. Feyenoord Rotterdam - 3 puncte, 31. FCSB - 3 puncte, 32. FC Utrecht - 1 punct, 33. Glasgow Rangers - 1 punct, 34. Malmo FF - 1 punct, 35. Maccabi Tel Aviv - 1 punct, 36. Nice - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene. Astfel, la momentul actual, de pe locul 31, FCSB ar fi eliminată din cupele europene. Iar campioana României mai are trei meciuri complicate de jucat, cu Feyenoord Rotterdam şi Fenerbahce Istanbul, ambele pe teren propriu, şi cu Dinamo Zagreb în deplasare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰