Clasament Europa League, după 4 etape. FCSB, în pericol după eşecul de la Basel

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 4-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această fază a competiţiei, a suferit o nouă înfrângere, 1-3 cu FC Basel, în deplasare.

FCSB a suferit, la Basel, a treia înfrângere consecutivă din Europa League - Profimedia

A fost a treia înfrângere la rând a campioanei României în grupa de Europa League însă, de această dată, a părut că FCSB s-a bătut singură, elevii lui Elias Charalambous plătind tribut greşelilor individuale.

Târnovanu a fost eliminat încă din minutul 12, pentru un henţ comis în afara careului, iar imediat după Shaqiri a deschis scorul transformând un penalty acordat în urma unui nou henţ, de această dată comis în careu de fundaşul Ngezana.

FCSB a reuşit să egaleze în inferioritate numerică, prin Olaru, în minutul 57, dar minunea a durat doar câteva minute, Shaqiri reuşind dubla, în minutul 72.

Articolul continuă după reclamă

FCSB a mai irosit două ocazii uriaşe, prin Bîrligea şi Miculescu, iar acestea s-au răzbunat într-un final, Salah închizând tabela, 3-1, în minutul 88, după o pasă excelentă a neobositului Shaqiri.

FCSB rămâne cu trei puncte după patru etape şi a retrogradat până pe locul 31, fiind în afara poziţiilor care i-ar asigura măcar accederea la barajul pentru optimi. Iar viaţa celor de la FCSB o să fie, în continuare, una complicată în condiţiile în care campioana României mai are de jucat cu Steaua Roşie Belgrad, în deplasare, cu Feyenoord Rotterdam, acasă, cu Dinamo Zagreb, în deplasare, şi cu Fenerbahce Istanbul, acasă.

Rezultate Europa League, etapa a 4-a

FC Basel - FCSB 3-1

Steaua Roşie Belgrad - Lille 1-0

Dinamo Zagreb - Celta Vigo 0-3

Malmo FF - Panathinaikos Atena 0-1

Midtjylland - Celtic Glasgow 3-1

Nice - SC Freiburg 1-3

Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2-0

Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0

FC Utrecht - FC Porto 1-1

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0

Betis Sevilla - Olympique Lyonnais 2-0

Bologna - Brann Bergen 0-0

Sporting Braga - Genk 3-4

Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 3-1

PAOK Salonic - Young Boys Berna 4-0

Viktoria Plzen - Fenerbahce Istanbul 0-0

Glasgow Rangers - AS Roma 0-2

VFB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2-0

Clasament Europa League: 1. Midtjylland - 12 puncte, 2. SC Freiburg - 10 puncte, 3. Ferencvaros Budapesta - 10 puncte, 4. Celta Vigo - 9 puncte, 5. Sporting Braga - 9 puncte, 6. Aston Villa - 9 puncte, 7. Olympique Lyonnais - 9 puncte, 8. Viktoria Plzen - 8 puncte, 9. Betis Sevilla - 8 puncte, 10. PAOK Salonic - 7 puncte, 11. Brann Bergen - 7 puncte, 12. Dinamo Zagreb - 7 puncte, 13. Genk - 7 puncte, 14. FC Porto - 7 puncte, 15. Fenerbahce Istanbul - 7 puncte, 16. Panathinaikos Atena - 6 puncte, 17. FC Basel - 6 puncte, 18. AS Roma - 6 puncte, 19. Lille - 6 puncte, 20. VFB Stuttgart - 6 puncte, 21. Go Ahead Eagles - 6 puncte, 22. Young Boys Berna - 6 puncte, 23. Nottingham Forest - 5 puncte, 24. Bologna - 5 puncte, 25. Sturm Graz - 4 puncte, 26. Steaua Roşie Belgrad - 4 puncte, 27. Celtic Glasgow - 4 puncte, 28. Red Bull Salzburg - 3 puncte, 29. Feyenoord Rotterdam - 3 puncte, 30. Ludogoreţ Razgrad - 3 puncte, 31. FCSB - 3 puncte, 32. FC Utrecht - 1 punct, 33. Malmo FF - 1 punct, 34. Maccabi Tel Aviv - 1 punct, 35. Nice - 0 puncte, 36. Glasgow Rangers - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate merg direct în faza optimilor de finală, echipele clasate pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene. Practic, în acest moment, FCSB ar fi eliminată din cupele europene, dar este la doar două puncte de play-off şi la cinci puncte de optimi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰