Clasament Superliga: Universitatea Cluj, favorită la titlu după 4-0 cu Universitatea Craiova 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 4-a a play-off-ului şi play-out-ului din Superliga de fotbal.

Universitatea Cluj a câştigat clar derby-ul cu Universitatea Craiova

În play-off, Universitatea Cluj a făcut un pas mare spre câştigarea titlului de campioană a României, după ce s-a impus, scor 4-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova. Stanojev a deschis scorul, în minutul 15, iar imediat după aceea oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, Monday Etim fiind eliminat direct.

A urmat un joc pe contre. Universitatea Craiova a avut mai mult iniţiativa, deşi rămasese în inferioritate numerică, dar Universitatea Cluj a fost mult mai letală în faţa porţii adverse. Lukic, de două ori, şi Nistor au fructificat trei dintre şansele create de gazde, iar ardelenii s-au impus cu un neverosimil 4-0 şi s-au distanţat în lupta pentru locul 1, cu doar şase etape înainte de finalul campionatului.

Practic, doar cele două Universităţi au rămas în lupta pentru titlu, după ce Rapid Bucureşti s-a împiedicat de FC Argeş, 0-0, pe teren propriu. 

În celălalt meci din etapa a 4-a a play-off-ului din Superliga, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti au încheiat la egalitate, 1-1.

În play-out, Csikszereda Miercurea Ciuc s-a impus, scor 1-0, pe terenul celor de la Metaloglobus Bucureşti şi a obţinut, în mare măsură, salvarea de la retrogradare. În celelate meciuri din play-out s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Slobozia - Petrolul Ploieşti 1-2, FCSB - Oţelul Galaţi 4-0, UTA Arad - FC Botoşani 3-1, AFC Hermannstadt - Farul Constanţa 1-0.

Clasament Superliga 

Play-off

1    UNIVERSITATEA CLUJ    4    4    0    0    9-2    39 puncte

2    UNIV. CRAIOVA        4    2    0    2    3-5    36 puncte

3    FC RAPID            4    1    1    2    4-5    32 puncte

4    CFR 1907 CLUJ        4    1    1    2    3-5    31 puncte

5    FC ARGEŞ            4    1    2    1    2-2    30 puncte

6    DINAMO                 4    0    2    2    4-6    28 puncte

Play-out

7    UTA ARAD        4    3    0    1    11-5    31 puncte

8    FCSB            4    2    1    1    7-3        30 puncte

9    FC BOTOŞANI        4    2    0    2    7-10    27 puncte

10    OŢELUL GALAŢI    4    1    0    3    5-9        24 puncte

11    CSIKSZEREDA     4    2    1    1    5-5        23 puncte

12    FARUL             4    1    1    2    3-3        23 puncte

13    FC PETROLUL        4    2    0    2    4-4        22 puncte

14    UNIREA SLOBOZIA    4    2    0    2    6-6        19 puncte

15    HERMANNSTADT    4    2    0    2    6-5        18 puncte

16    METALOGLOBUS     4    1    1    2    2-6        10 puncte

clasament superliga universitatea craiova universitatea cluj
