Clasament Superliga: Universitatea Cluj, favorită la titlu după 4-0 cu Universitatea Craiova 

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 4-a a play-off-ului şi play-out-ului din Superliga de fotbal.

În play-off, Universitatea Cluj a făcut un pas mare spre câştigarea titlului de campioană a României, după ce s-a impus, scor 4-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova. Stanojev a deschis scorul, în minutul 15, iar imediat după aceea oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, Monday Etim fiind eliminat direct.

A urmat un joc pe contre. Universitatea Craiova a avut mai mult iniţiativa, deşi rămasese în inferioritate numerică, dar Universitatea Cluj a fost mult mai letală în faţa porţii adverse. Lukic, de două ori, şi Nistor au fructificat trei dintre şansele create de gazde, iar ardelenii s-au impus cu un neverosimil 4-0 şi s-au distanţat în lupta pentru locul 1, cu doar şase etape înainte de finalul campionatului.

Practic, doar cele două Universităţi au rămas în lupta pentru titlu, după ce Rapid Bucureşti s-a împiedicat de FC Argeş, 0-0, pe teren propriu.

În celălalt meci din etapa a 4-a a play-off-ului din Superliga, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti au încheiat la egalitate, 1-1.

În play-out, Csikszereda Miercurea Ciuc s-a impus, scor 1-0, pe terenul celor de la Metaloglobus Bucureşti şi a obţinut, în mare măsură, salvarea de la retrogradare. În celelate meciuri din play-out s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Slobozia - Petrolul Ploieşti 1-2, FCSB - Oţelul Galaţi 4-0, UTA Arad - FC Botoşani 3-1, AFC Hermannstadt - Farul Constanţa 1-0.

Clasament Superliga

Play-off

1 UNIVERSITATEA CLUJ 4 4 0 0 9-2 39 puncte

2 UNIV. CRAIOVA 4 2 0 2 3-5 36 puncte

3 FC RAPID 4 1 1 2 4-5 32 puncte

4 CFR 1907 CLUJ 4 1 1 2 3-5 31 puncte

5 FC ARGEŞ 4 1 2 1 2-2 30 puncte

6 DINAMO 4 0 2 2 4-6 28 puncte

Play-out

7 UTA ARAD 4 3 0 1 11-5 31 puncte

8 FCSB 4 2 1 1 7-3 30 puncte

9 FC BOTOŞANI 4 2 0 2 7-10 27 puncte

10 OŢELUL GALAŢI 4 1 0 3 5-9 24 puncte

11 CSIKSZEREDA 4 2 1 1 5-5 23 puncte

12 FARUL 4 1 1 2 3-3 23 puncte

13 FC PETROLUL 4 2 0 2 4-4 22 puncte

14 UNIREA SLOBOZIA 4 2 0 2 6-6 19 puncte

15 HERMANNSTADT 4 2 0 2 6-5 18 puncte

16 METALOGLOBUS 4 1 1 2 2-6 10 puncte

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

