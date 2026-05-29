Moise Kouame, cel mai tânăr jucător calificat în turul al doilea la Roland Garros în ultimii 35 de ani

Tenismanul francez Moise Kouame, locul 318 mondial, în vârstă de 17 ani, a devenit marți cel mai tânăr jucător calificat în turul al doilea la Roland Garros din 1991 încoace, după ce l-a învins în trei seturi, 7-6 (7/4), 6-2, 6-1 pe veteranul croat Marin Cilic, fost câștigător al US Open, transmite AFP, citaţi de Agerpres

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 14:49
La prima sa participare la un turneu de Mare Șlem, Kouame a ridicat brațele înainte de a da mâna cu adversarul său în vârstă de 37 de ani, aflat acum pe locul 46 în lume, sub aplauzele entuziaste ale publicului de pe terenul Simonne-Mathieu

După o serie de performanțe promițătoare de la începutul anului, Kouame a primit o invitație din partea organizatorilor pentru tabloul principal de la Roland-Garros.

Considerat de mult timp un jucător cu un mare potențial, francezul se afla la începutul anului pe locul 833 în lume. De atunci, el a câștigat trei titluri în circuitul ITF, a treia divizie a tenisului profesionist, și a obținut o primă victorie la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami împotriva americanului Zachary Svajda (pe atunci locul 96 ATP).

Rezultate de luni, din primul tur al probei masculine de simplu de la Roland Garros:

  • Moise Kouame (Franța) - Marin Cilic (Croația) 7-6 (7/4), 6-2, 6-1
  • Alejandro Tabilo (Chile) - Kamil Majchrzak (Polonia) 6-1, 6-3, 6-4
