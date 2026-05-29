Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Roland Garros

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Grand Slam-ului francez după ce a bătut-o pe argentinianca Solana Sierra în două seturi, cu un scor de 6-0, 6-0.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 17:15
Sorana Cîrstea a făcut un meci magistral în turul al treilea la Roland Garros și a învins-o fără nicio emoție pe Solana Sierra (21 de ani, 68 WTA). Cea mai bine clasată jucătoare a României este la doar un joc distanță de a-și egala cea mai bună performanță la Paris, sferturi de finală în anul 2009.

Duelul dintre româncă și Solana Sierra a durat mai puțin de o oră, Sorana reușind să câștige disputa în două seturi, fără să piardă măcar un game.

Cîrstea, 36 de ani, şi Sierra, 21 de ani, au mai fost adversare o singură dată, anul trecut, în primul tur la US Open. Şi atunci, Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-0.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva chineză Xiyu Wang, venită din calificări, numărul 148 mondial.

Cîrstea şi Wang au mai fost adversare o dată, în 2020, în 16-imi la Shenzhen, când s-a impus chinezoaica, scor 3-6, 6-1, 6-1.

În prezent, Sorana ocupa numarul 18 mondial, în clasamentul WTA. Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 285.000 de euro şi 240 de puncte.

