Video Caniculă extremă la Roland Garros. Un jucător s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii

Tenismenul ceh Jakub Mensik s-a prăbușit pe zgura de la Roland Garros din cauza epuizării și a crampelor severe după un meci de peste patru ore desfășurat în condiții de caniculă. Sportivul a părăsit terenul într-un scaun cu rotile.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 12:44
Caniculă extremă la Roland Garros. Un jucător s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii - X / TNT Sports US
Incidentul s-a produs după un meci de cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone, câștigat de Menšík cu scorul 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6, după patru ore și 41 de minute de joc.

După ce a lovit mingea de meci, jucătorul ceh s-a prăbușit pe teren. Echipele medicale au intervenit rapid, oferindu-i îngrijiri pe teren, inclusiv pachete cu gheață. Tenismenul a fost ajutat să se ridice și a părăsit terenul într-un scaun cu rotile.

"E o nebunie să joci pe vremea asta și mai ales sub soare . Să stai acolo mai mult de patru ore și jumătate, e pur și simplu o nebunie. Chiar și cu pauzele, nu ai atât de mult timp. Când am marcat punctul câștigător, emoțiile au dispărut și corpul meu s-a oprit. Nu am putut face nimic", a declarat Menšík, potrivit Wales Online.

Incidentul a readus în discuție problema condițiilor de joc la turneele de Grand Slam pe timp e condiții meteo extreme. Tenismanul sârb, Novak Djokovic a sugerat introducerea unor reguli similare celor de la Australian Open.

"Sincer, cu turneele de Grand Slam nu ar trebui să fie o problemă, pentru că avem atât de multe terenuri. Avem lumini. Poți să reprogramezi meciurile pe alte terenuri și tot să ai publicul pe stadion. Este ideal să treci de miezul nopții? Nu este. Dar dacă ai anumite zile în care ai căldură și condiții extreme, atunci poate că este ceva de luat în considerare", a declarat fostul număr 1 mondial.

