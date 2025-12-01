Clasament WTA, 1 decembrie 2025: Elena Gabriela Ruse, performera săptămânii

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că jucătoarea română Elena Gabriela Ruse este performera săptămânii.

Sportiva noastră a câştigat turneul de la Trnava, Slovacia, după 5-7, 6-4, 6-0, în finala cu Lucie Havlickova, din Cehia. Victoria de la Trnava i-a asigurat sportivei noastre o ascensiune de 18 locuri în ierarhia WTA.

Astfel, Elena Gabriela Ruse a revenit în TOP 100 WTA ajungând până pe locul 83 mondial, cu 839 puncte. Ascensiunea Elenei Gabriela Ruse este considerată cea mai importantă ascensiune a săptămânii de către reprezentanţii WTA.

Chiar şi aşa, Elena Gabriela Ruse rămâne doar a 3-a jucătoare a României, după Jaqueline Cristian, care staţionează pe locul 39 mondial, cu 1324 puncte, şi după Sorana Cîrstea, care a urcat o poziţie, până pe locul 43 mondial, cu 1243 puncte.

La nivel înalt nu s-au produs modificări, astfel că TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.395 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.763 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.287 puncte, 5. Elena Rybakina (Kazahstan) - 5.850 puncte, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.583 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.335 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.325 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.319 puncte, 10. Ekaterina Aleksandrova (Rusia) - 3.375 puncte.

