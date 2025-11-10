Clasament WTA, 10 noiembrie 2025: Ea este sportiva din România care a urcat 246 de locuri

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 10 noiembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată că o sportivă din România, Carmen Herea, este printre marile revelaţii ale săptămânii.

Carmen Herea, 19 ani, activează mult în Statele Unite ale Americii, iar în ultimele săptămâni a bifat câteva rezultate remarcabile, totul culminând cu semifinala de la turneul de 125.000 de dolari din Austin, unde a pierdut greu, 4-6, 4-6, cu Renata Zarazua, din Mexic, fostă locul 51 mondial.

Semifinala de la Austin i-a oferit româncei şansa de a urca nu mai puţin de 246 de locuri în clasamentul WTA din această săptămână, ajungând tocmai pe locul 529 mondial, cu 92 de puncte. Practic, Carmen Herea este, în acest moment, a 16-a jucătoare a României, dar evoluţiile din ultima perioadă o pot transforma, în viitorul apropiat, într-o jucătoare de top pentru ţara noastră.

Înainte de semifinala de la Austin, Carmen Herea a evoluat la Tyler, turneu de 100.000 de dolari, unde, în primul tur, a învins-o pe Caroline Dolehide, locul 85 mondial la momentul respectiv, scor 6-3, 6-7, 6-2.

Articolul continuă după reclamă

La momentul actual, cele mai bune jucătoare din România rămân Jaqueline Cristian, locul 39 mondial, cu 1324 puncte, şi Sorana Cîrstea, locul 44 mondial, cu 1243 puncte.

La nivel înalt am înregistrat o rocadă între Elena Rybakina şi Jessica Pegula, sportiva din Kazahstan urcând pe locul 5 mondial, în dauna americancei.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.395 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.763 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.287 puncte, 5. Elena Rybakina (Kazahstan) - 5.850 puncte, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.583 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.335 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.325 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.319 puncte, 10. Ekaterina Aleksandrova (Rusia) - 3.375 puncte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰