Bucureștiul a vibrat în acest weekend pe ritmul alunecărilor grațioase de pe gheață, la cea de-a 9-a ediție de Patinaj Artistic Recreațional. Evenimentul a adus pe aceeași scenă sportivi de toate vârstele, din țară și din străinătate și a oferit publicului momente unice. S-au văzut piruete impresionante, sărituri și programe creative, iar fiecare prestație a fost o șansă pentru patinatori să strălucească și să împărtășească pasiunea lor pentru acest sport.

De la cei mai mici patinatori până la sportivi cu experiență, open show-ul a arătat munca şi bucuria de a patina în fața publicului.

Concurentă: Mie îmi place foarte mult să patinez. Și momentele în care apar apleauzele îmi plac foarte mult!

Reporter: Dar cât muncești pentru aplauzele acelea?

Concurentă: Muult! în fiecare zi câte o oră jumate.

În ropote de aplauze, după fiecare prestație, concurenții strâng de pe gheață jucării de pluș pe care le primesc din public, în semn de apreciere.

Competiția a adus la București patinatori din țări precum: Ucraina, Kuweit, Egipt, Marea Britanie sau America.

"Bună, sunt din Georgia, mă numesc Nia Talmashvili și am 15 ani. De fapt, am început să patinez când aveam 4 ani, dar a trebuit să renunț la 6 și m-am întors la 12. Mă antrenez în fiecare zi și încerc foarte mult să dau tot ce am mai bun și la competiții", a spus Nia Talmashvili, concurentă.

"Mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Este foarte multă lume, un public imens, și sunt atât de susținători cu toată lumea. A fost atât de plăcut și spațiul este curat, este foarte bine luminat, gheața este și ea uimitoare. Nu aveam așteptări venind aici, dar am fost impresionați", a spus şi Mina Mincheva, concurentă din Bulgaria.

Tribunele au fost pline de părinți, susținători și spectatori care descoperă acum patinajul artistic și farmecul lui.

"Am avut emoții! S-a descurcat bine! Din partea mea, atâta timp cât nu a picat, e bine! Muncește, face trei antrenamente pe săptămână și vara, pe role", a spus un tată.

"E foarte frumos, e un sport extraordinar. Mai nou, prinde aripi în România! Suntem puțin în urmă cu infrastructura, dar ne bucurăm când vedem ce au făcut cei de aici pentru sportivi. Și bravo lor, antrenorilor și tuturor celor care susțin sportul, în general. Mă bucur când văd copii aici și nu în alte locuri", a spus un spectator.

Aceasta este singura competiție de acest gen din România și de la o ediție la alta, interesul crește constant, atât pentru sportivi, cât și pentru public.

"Este momentul lor, în care strălucesc pe gheață! Prima ediție a apărut, de fapt, ca o necesitate. Prima ediție a fost doar cu cluburile din București, cred că am fost o mână de sportivi și iată-ne la a 9-a ediție în care sunt 11 țări și 30 de cluburi", a declarat Andreea Țulică, organizator competiție.

Următoarea ediție va avea loc în anul 2027, așa că pasionații de patinaj pot începe să-și perfecționeze piruetele încă de acum.

